Jardinage : les astuces naturelles pour lutter contre les limaces

Aujourd’hui, on va parler d’un sujet sensible, un sujet même très sensible entre jardinier et passionné de potager. Je parle bien entendu des limaces ! C’est un sujet sensible car les limaces peuvent faire énormément de dégâts au potager, il existe des tas de solutions naturelles sur internet, et tout le monde a une astuce, un avis sur ces fameuses limaces.

Si je vous parle aujourd’hui des limaces, c’est tout simplement qu’en fin d’hiver, au début du printemps, les conditions climatiques sont propices pour attirer les limaces dans notre potager. Et c’est d’autant plus vrai, si en plus de ça, vous paillez votre potager afin de protéger la vie du sol. Vous allez avec ces deux facteurs créer les conditions idéales pour protéger et attirer les limaces.

Avant tout, il faut savoir que si vous avez une grande invasion de limaces, cela peut être désastreux pour votre potager car les limaces vont grignoter l’ensemble des feuilles de vos plants et sans feuille, vos plants vont finir par mourir. Par contre, si vous avez quelques limaces, il faut aussi savoir accepter de perdre quelques plants ! C’est pour cette raison qu’on conseille toujours de planter 30% de plants, de semer 30% de graines en plus car on aura des pertes quoi qu’il arrive.

Quelles solutions naturelles ?

On entend parler du marc de café, des coquilles d’œufs, de la cendre de cheminée et j’en passe. Je vais donc aujourd’hui vous partager mon point de vue sur ces petites astuces.

Oubliez tout de suite l’utilisation du marc de café, ça ne fonctionne pas et en plus, le marc de café a un effet anti germinatif donc on oublie ! Comme pour le marc de café, les cendres de cheminée ne fonctionnent pas et si vous avez un sol trop calcaire, on oublie sinon vous allez déséquilibrer le ph de votre sol donc on oublie. Les coquilles d'œufs, oui et non, déjà il faut des quantités trop importantes pour protéger l’ensemble de vos plants et en plus de ça, c’est pas vraiment efficace.

Alors que faire ? On entend souvent parler du canard coureur indien qui mange les limaces mais encore faut-il vouloir des animaux et encore faut-il avoir la place pour en adopter.

Personnellement, j’aime bien disposer autour de mes parcelles, du bois en décomposition, ce bois va délimiter vos parcelles et abriter énormément d’insectes, des champignons vont se développer et les limaces préféreront manger les champignons, rester sous vos morceaux de bois plutôt que de se balader sur vos parcelles.

En cas de grosse invasion, j’ajoute des boites d’œufs alvéolées avec des épluchures de pommes de terre ou des cosses de fèves en dessous, on humidifie les boîtes d’œufs et les limaces vont se placer juste en dessous. Pensez à faire un tour tous les jours pour soulever vos boites afin de les emmener un peu plus loin.

Pour les plus désespérés, il existe bien entendu le piège à bière mais attention, contrairement aux astuces que je viens de vous citer, le piège à bière attire les limaces. Éloignez donc ce piège de vos zones de culture.

