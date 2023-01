Jardinage : comment faire vos plants de patate douce ?

Nous sommes le 15 Janvier et c’est la période idéale pour réaliser vos plants de patate douce, enfin, débuter la germination d’une patate ! La première étape consiste à acheter une patate douce. Pour cela, sélectionnez une patate douce saine, c’est-à-dire non abîmée, sans pourriture et pourquoi pas avec déjà quelques germes. Essayez d’acheter une patate douce bio pour éviter la présence d’un anti-germinatif.

En rentrant, nettoyez la patate douce pour retirer ce potentiel anti-germinatif, on passe donc notre patate sous l’eau et on frotte délicatement pour ne pas abîmer les lenticelles, ce sont les petites taches noires sur la patate douce. Et là, on va utiliser la technique qu’on connaît tous, celle de 3 cure-dents qu’on utilise souvent pour les noyaux d’avocat, enfin les pépins. Mais avant ça, on regarde notre patate douce pour définir son sens car oui la patate douce en a un ! La partie arrondie doit être vers le haut et la partie pointue immergée dans l’eau. On place nos cure-dents pour que la partie pointue soit donc vers le bas et que 70% de la patate soit immergée.

On place ensuite notre bouteille dans une pièce lumineuse et chauffée. La patate douce a besoin d’une température entre 20 et 25°C pour germer ! L’idéal est de la placer sur un radiateur pour accélérer sa germination. On surveille que l’eau reste à niveau pour que votre plante en devenir soit toujours au contact de l’eau. On surveille aussi que l’eau ne se trouble pas. Si c’est le cas, n’hésitez pas à changer l’eau avec de l’eau à température ambiante ! Pour ça, prévoyez une seconde bouteille d’eau à côté.

Et quoi qu’il arrive, on n’hésite pas à changer l’eau toutes les semaines ! Et on patiente, prochaine étape, autour de la mi-mars…



