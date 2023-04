Jardinage : faut-il casser la motte de nos plants qu’on achète en jardinerie ?

Danielle : Bonjour Pierre, devons-nous casser la motte de nos plants qu’on achète en jardinerie ?

Alors Danielle, c’est une très bonne question ! Pour beaucoup de légumes, les racines sont assez fragiles, je vous conseille donc plutôt de baigner, tremper vos plants dans de l’eau pendant 15-20 min avant de les planter en terre. On évite de trop enfoncer les plants sauf pour la tomate bien entendu qu’on enfonce de 30, voire 40% de la tige pour fortifier son système racinaire mais on parlera de tout ça en mai.

Ambre : Pierre, j’ai besoin de vous pour multiplier mon basilic, c’est possible ? C’est compliqué ?

Alors non Ambre, ce n’est pas compliqué, c’est même extrêmement simple ! La première étape consiste à prendre une tige avec au minimum 6 feuilles, un groupe de 4 feuilles sur le haut et deux feuilles vers le bas, vous coupez juste en dessous du nœud, c’est-à-dire juste en dessous des deux feuilles du bas. Vous retirez les feuilles et vous placez votre tige dans de l’eau à température ambiante. Vous placez ensuite votre bouture au chaud, dans une pièce lumineuse et en quelques jours, des racines vont apparaître !



Joëlle : Je souhaite acheter une plante d’intérieur mais je n’ai pas la main verte ! Avez-vous un conseil ?

Ah la fameuse MAIN VERTE… J’ai souvent cette question dans mon entourage avec la même problématique, je n’ai pas la main verte mais je veux acheter une plante verte ! Je conseille toujours d’adopter un Pothos appelé aussi Lierre du diable. C’est une plante qu’on peut placer un peu où on veut dans notre intérieur, on l’arrose quand le terreau sèche en surface sinon les feuilles vont s’enrouler. C’est vraiment une plante très simple d’entretien et elle se multiplie très facilement !



Denise : J’ai complètement oublié de tailler mon hortensia, est-ce encore possible de le tailler afin d'espérer avoir une floraison cette saison ?

Ah ! Enfin une question sur les hortensias, il faut savoir qu’il y a plusieurs écoles sur la taille des hortensias mais je vais vous partager ma façon de faire pour avoir des hortensias magnifiques. Au début du printemps, en ce moment, je taille les fleurs fanées juste au-dessus d’un bourgeon qui commence normalement à verdir. Je retire le bois mort au pied de la plante, j’ajoute un peu de compost, des pommes de pins et deux-trois poignées d’épines de sapins. Et voilà, travail terminé !

Caroline : Mon orchidée phalaenopsis a des feuilles très très longues avec un vert très foncé, est-ce normal ? Il y a un problème ?

Oui, il y a un petit problème Caroline, mais rien de grave, votre orchidée manque tout simplement de lumière ! Déplacez-la dans une pièce plus lumineuse afin de régler ce problème. Et n’oubliez pas, on arrose quand les racines deviennent grises par baignade de 15 min dans de l’eau à température ambiante.

