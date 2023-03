Jardinage : mon orchidée perd ses fleurs, pourquoi ?

Voici quelques questions que j'ai reçues sur mon compte Instagram.

Audrey : Bonjour Pierre, mon manguier a les feuilles tombantes, je ne sais pas quoi faire pour le faire revivre, pouvez-vous m’aider ?

C’est un problème qu’on rencontre surtout en hiver quand l’air ambiant de nos intérieurs est beaucoup trop sec ! On peut avoir ce problème sur l’ensemble des plantes d’intérieur mais aussi sur toutes les plantes que l’on fait pousser à partir d’un pépin, d’un noyau ou d’une amande. Pour éviter ce problème, vous devez éloigner vos plantes des sources de chaleur comme des radiateurs et pire de votre cheminée. Vous pouvez placer votre plante dans une pièce plus humide comme une salle de bain mais on ne va pas se mentir, on ne peut pas mettre toutes nos plantes dans la salle de bain ! Alors, je vous conseille de placer en dessous de votre pot, une coupelle de billes d’argile humides afin de créer une humidité plus importante.

Lily : Bonjour Pierre, j’aimerai multiplier ma plante grasse, une echeveria et ma crassula ovata, pouvez-vous me conseiller svp ?

Il existe plusieurs techniques mais la plus simple que je conseille souvent, c’est la multiplication avec une feuille ! Récupérez tout simplement une feuille au pied de votre plante ou sur votre plante. Placez cette feuille sur une petite coupelle puis pulvérisez votre feuille avec de l’eau à température ambiante. Placez votre coupelle dans une mini-serre et le tout dans une pièce chauffée et lumineuse. Au bout de 4-5 semaines, vous observerez des petites racines et de toutes petites feuilles. Vous allez pouvoir repiquer votre feuille dans un pot avec un substrat bien drainant. La feuille doit être posée à la surface du substrat et gardez le toujours humide !



Antoine : Bonjour Pierre, est-il utile de mettre des billes d’argile dans une coupelle en dessous du pot si ma plante verte a déjà des billes d’argile dans le pot ?

Alors Antoine, oui, c’est utile car elles n’ont pas le même objectif pour ta plante d’intérieur. Les billes d’argile dans le pot vont permettre d’avoir un bon drainage, c’est-à-dire de pouvoir retirer l’excès d’eau après un bon arrosage pour éviter que les racines ne stagnent dans l’eau. Alors que les billes d’argile dans une coupelle vont permettre de créer une atmosphère plus humide autour de ta plante.

Laurane : Hello Pierre, je te lance un S.O.S car mon orchidée fait un truc bizarre : les fleurs sont légèrement tombantes et la tige qui tient la fleur devient blanche, que faire ?

Malheureusement, nous ne pouvons rien faire Laurane ! Ton orchidée va tout simplement perdre ses fleurs, c’est ce qui arrive souvent quand on achète une orchidée en fleurs en jardinerie et qu’on rentre à la maison car elle va tout simplement subir un choc thermique et elle risque de perdre ses fleurs. C’est pour cette raison que je conseille souvent d’acheter une orchidée avec des bourgeons et non des fleurs. N’oubliez pas d’arroser votre orchidée quand les racines deviennent grises, de laisser vos racines prendre la lumière donc de retirer le cache pot et de la placer dans une pièce lumineuse !



