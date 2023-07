Jardinage : comment bien récolter les tomates du potager ?

Vous le sentez ? Cette odeur de tomate qui se dégage du potager ! Comme tout bon jardinier, c’est un plaisir de les sentir puis de croquer dans les premières tomates. Normal, on attend ça depuis le mois de Mars. C’est une culture qui nous a demandé beaucoup de travail : des premiers semis en mars, en passant par un repiquage en avril jusqu’à la plantation en mai. Mais aujourd’hui, on récolte le fruit de notre travail, nos premières tomates. Mais savez-vous reconnaître une tomate bien mûre pour assurer une récolte au bon moment ?

Certaines personnes regardent la couleur de la tomate, d’autres se fient à leur odorat, mais le mieux c’est quand même de se fier au toucher ! Pourquoi ? Tout simplement parce que la tomate n’est pas la seule à dégager une forte odeur, les feuilles dégagent aussi une forte odeur.

Attendez pour les tomates en grappe

Pour la couleur, certaines variétés comme la zebra restent vertes. Le plus simple est tout simplement de toucher vos tomates, d’exercer une petite pression avec votre pouce et si votre pouce s’enfonce légèrement, c’est que c’est le bon moment. Comme pour beaucoup de fruits, si votre tomate se détache facilement, c’est que c’est aussi le bon moment.

Si vous cultivez des tomates en grappe, il faut absolument attendre que l’ensemble de la grappe soit bien rouge. Tout simplement pour avoir un peu plus de tomates en même temps, mais aussi car la première tomate qui rougit va libérer de l’éthylène. Ce gaz favorisera le mûrissement des autres fruits présent sur la grappe.

Une fois que vous avez vos tomates en main, vous allez bien entendu pouvoir les déguster sans les stocker dans votre réfrigérateur ! Laissez-les tout simplement à l’air libre dans votre cuisine par exemple.

Réutiliser les graines pour la saison prochaine

Si vous avez cultivé des tomates anciennes, des tomates non hybride F1, vous allez pouvoir récupérer les graines au milieu afin de les réutiliser l’année prochaine ! La tomate est une plante autogame à fleurs hermaphrodites, c’est-à-dire que chaque fleur possède un organe mâle et un organe femelle, ce qui limite les risques d’hybridation par le pollen. Et de ce fait, nous allons pouvoir récolter quelques graines et être quasi sûr d’avoir les mêmes tomates la saison prochaine.

Pour récupérer les graines, c’est assez simple, vous allez avant tout choisir les tomates les plus belles. Vous allez les couper en deux. Vous allez ensuite écraser votre moitié de tomate dans un chinois de cuisine, une petite passoire afin de séparer les graines de la chair. Autour des graines, vous observerez une couche de gélatine qui permet d’éviter aux graines de germer dans la tomate. Nous allons devoir retirer cette gélatine en baignant nos graines pendant 3 - 4 jours dans un fond d’eau.

Au bout de quatre jours, vous devriez observer une couche de pourrissement se former au-dessus de votre eau, c’est signe que c’est le bon moment pour filtrer de nouveau les graines dans notre petite passoire. Vous allez pouvoir récupérer vos graines et les faire sécher sur du papier cuisson ou du papier sulfurisé. Évitez d’utiliser de l’essuie-tout sinon les graines vont coller. Une fois que vos graines sont bien sèches, il ne vous reste plus qu’à les stocker dans une enveloppe à l’abri de la lumière et placez le tout dans une pièce aérée, sèche et sans trop de lumière !