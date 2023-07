Jardinage : comment avoir de belles récoltes de courgettes ?

Aujourd’hui, nous allons parler de l’une des stars du potager, je parle bien entendu de la courgette ! C’est un légume que beaucoup de Français cultivent au potager pour beaucoup de raisons. La première, c’est que c’est une culture assez simple à réussir au potager. C’est aussi une culture très productive et pour finir c’est assez simple de réussir les semis de courgettes en godet, car les graines sont plutôt grosses !

Malgré tout, il y a quand même quelques astuces à suivre afin d’avoir des récoltes plus abondantes.

La première chose à savoir, c’est que la courgette a besoin d’un arrosage conséquent afin de produire des légumes. On parle là de 2 à 3 arrosages par semaine avec un arrosoir de 5L ! Pour vous faire économiser un peu d’eau, vous pouvez bien entendu pailler vos plants de courgettes avec du foin, de la paille, des feuilles mortes ou du paillage de lin. Au moment d’arroser, vous pouvez observer que l’eau ruisselle à cause de la croûte de terre qui se forme en surface. Cette croûte se forme avec un sol non paillé qui reçoit beaucoup de soleil. Pour éviter ce phénomène, vous pouvez réaliser une cuve autour de votre plant de courgette. C’est-à-dire que vous allez réaliser une butte de terre en forme de cercle autour de votre plant. Avec cette astuce, au moment d’arroser, l’eau restera dans cette cuvette pour être absorbée petit à petit.

Pour avoir une belle production de courgettes, il vous faut une terre bien riche. Pour cela, vous avez plusieurs solutions, la première qui consiste à ajouter une à deux poignées de compost aux pieds de vos plants et la seconde à réaliser un extrait fermenté de consoude que vous fabriquez avec 100 grammes de feuilles fraîches pour 1L d’eau. Après avoir mélangé le tout pendant plusieurs jours, dès l’absence de bulles en surface, vous allez pouvoir l’utiliser pour booster vos plants. Mais attention ! Il faudra diluer votre extrait fermenté à raison de 10% dans de l’eau avant d’arroser vos plants.

Ensuite, il faut bien entendu une bonne pollinisation, car sans elle, les fleurs ne se transformeront tout simplement par en fruits ! Pour cela, il faut dans un premier temps différencier les fleurs mâles des fleurs femelles. Les fleurs femelles se développent après la présence d’un fruit. Contrairement aux fleurs mâles qui se développent au bout d’une tige. Si vous n’avez pas suffisamment de pollinisateurs au potager, les fruits vont avorter. Vous observerez des petites courgettes jaunes qui vont tomber au pied de votre plant. Pour éviter ce problème, vous pouvez réaliser une pollinisation manuelle. Pour cela, vous allez récupérer une fleur mâle, puis vous frottez la fleur mâle avec le pollen sur la fleur femelle délicatement !

Si votre plant de courgette ne produit que des fleurs mâles, c’est sûrement que votre terre n’est pas assez riche. N’hésitez pas à ajouter une poignée de compost au pied de chaque plant. Si votre plant ne produit que des fleurs femelles, soyez patients, les fleurs mâles vont arriver !

