Avant Noël, la DGCCRF, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rappelle quelques conseils pour offrir des jouets pour enfant qui respectent les normes. En effet, en cas de malfaçons, les cadeaux peuvent rapidement devenir dangereux pour les plus jeunes. Voici les points à surveiller lors d'un achat.

Tout d'abord, il est recommandé de regarder si le jouet possède le marquage CE. Cette mention permet au fabricant d'attester que le jouet a été conçu et réalisé conformément aux exigences de sécurité. Ce marquage a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation technique européenne. Il faut également tenir compte des avertissements portés sur l'emballage, notamment ceux concernant l'âge des enfants.

Pour les plus jeunes, il vaut mieux éviter les jouets avec des mécanismes pliants et vérifier, s'ils sont équipés de piles, que celles-ci ne soient pas accessibles facilement. Pour cela, le mieux est de pouvoir manipuler soi-même l'objet. La DGCCRF recommande aussi d'acheter des cadeaux avec des plastiques colorés dans la masse plutôt que de la peinture, qui peut s'écailler. Enfin, certains produits peuvent paraître intéressants, mais ne sont pas destinés aux enfants, à l'exemple des figurines de collection, des puzzles de plus de 500 pièces…

Les vieux jouets, qui ne répondaient pas aux critères de sécurité actuels, demandent davantage de vigilance. De même, ceux possédant des aimants ne peuvent pas être offerts sans précaution, puisqu'ils représentent un risque d'étouffement. En cas de doute, il est possible de se rendre sur le site RappelConso, qui recense tous les produits rappelés dans le commerce et de vérifier dans la rubrique jouets.

