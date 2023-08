Impôts : Lorànt Deutsch raconte les origines lointaines de la fiscalité

Qui dit rentrée, dit impôts ! Entre les avis d’imposition et les nouvelles taxes en tous genres l'heure est aux petites réjouissances de la vie du contribuable. Et ce n’est pas près de s’arrêter ! Vous connaissez l’adage : "Ça ne durera pas aussi longtemps que les impôts".

Il faut savoir que les impôts remontent à l’Antiquité. En Égypte, une peinture a été retrouvée dans le tombeau d’un scribe de 1400 avant JC. Elle le montre en train de lever un impôt sur les récoltes. En Grèce, Socrate exprimait déjà son ras-le-bol fiscal. Bien que l'impôt ne fasse pas l'unanimité, l'Homme n’a jamais manqué d’imagination pour en créer de nouveaux…

À Rome, l’empereur Vespasien ira jusqu’à instaurer une taxe sur la collecte d’urine. D’ailleurs, c’est pour ça qu’on appelle les urinoirs des vespasiennes. Il s'agissait d'une taxe professionnelle, car l’urine servait en effet à l’époque, d’ammoniaque pour préparer les tissus avant de les colorer. À tous ceux qui se moquaient de cette nouvelle taxe, Vespasien aurait répondu : l’argent n’a pas d’odeur….

En France, c'est tout autre chose ! Pendant l’Ancien Régime, on payait des impôts pour le roi, des impôts pour l’Église et des impôts pour le seigneur du coin, mais c’était très variable et plutôt anarchique. Il va falloir attendre le XVe siècle, sous le règne de Charles VII pour qu’apparaisse une levée d’impôt permanente en France et figurez vous que c’était pour financer la guerre de Cent Ans.

On dit souvent que les Français sont les champions du monde des impôts Lorànt Deutsch

L'impôt restait très inégalitaire, les classes favorisées les nobles ou les hommes d’églises ne le payaient alors que c’étaient pourtant souvent les plus riches. Il va falloir attendre La Révolution et Les États généraux de 1789 pour voir apparaître l’égalité devant l’impôt, basée sur une déclaration de revenus et de capital. Un principe qui va s’appliquer au futur impôt sur le revenu.

Le revenu tel que nous le connaissons va être institué en 1914 à la veille de la mobilisation pour financer l’effort de guerre. Quand la Première Guerre mondiale s’achève, l’impôt reste… En 1954, la France invente la TVA, une taxe sur la consommation qui sera reprise dans le monde entier. Elle représente 42 % des recettes de l’État aujourd’hui ! On dit souvent que les Français sont les champions du monde des impôts. Depuis 2019, c’est le Danemark qui a le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé devant... La France !

