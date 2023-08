10 août : quand Le Louvre ouvrait ses portes après la Révolution

La 18 novembre 1793, Le Louvre ouvrait ses portes. De nos jours, ce musée est le plus fréquenté au monde avec 10 millions de visiteurs par an. Ce lieux riche et ambitieux avait initialement pour but d'éduquer les citoyens après la Révolution.

Anciennement appelé Muséum central des Arts de la République, l'ancienne résidence royale située dans le 1er arrondissement à Paris possédait déjà la Joconde, offerte par Léonard de Vinci à François Iᵉʳ. Mais elle n'était pas encore LA star. De fait, c'est un musée en perpétuelle évolution. En 1984, de gros travaux sont entrepris, ce qui implique le déménagement du ministère des Finances et l'installation d'une pyramide au milieu de la cour. L'initiative suscite alors la "totale incompréhension" d'un adjoint à la mairie de Paris, tandis que le nouveau visage du musée est dévoilé en 1989.

Au total, 403 salles d'exposition hébergent plus de 500.000 œuvres dans le plus grand musée du monde. Le Louvre devient une marque en 2004, puisque l'ouverture d'un nouveau musée éponyme est annoncée à Lens pour 2009. Il ouvrira finalement ses portes en 2012, tandis qu'à l'étranger, le musée du Louvre d'Abu Dhabi est inauguré en 2017, pour un coût d'un milliard d'euros.

Du mariage de Napoléon et Marie-Louise le 2 avril 1810 au clip de Apeshit sorti en 2018 de Jay-Z et Beyoncé, le Louvre est un musée hors normes. Pas moins de 500 tournages ont lieu chaque année dans ses salles. La location coûte 15.000 euros la journée, si jamais le cœur vous en dit.

