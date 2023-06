Impôts : la France est-elle le pays le plus taxé du monde ?

La France a la réputation d'être le pays le plus taxateur du monde... Entre la TVA, l'impôt sur le revenu, sur l'immobilier ou encore sur le capital, les Français contribuent grandement au fonctionnement de l'État.

Pourtant, malgré cette réputation tenace, la France ne se place que deuxième selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui classe les États en fonction de la part des recettes fiscales sur leur PIB.

Le Danemark est le véritable champion en la matière, puisque les taxes représentent 46,88% de son produit intérieur brut, qui mesure la production de richesse et la croissance économique d'un pays, contre 45,15% en Hexagone.

De manière générale, l'Europe possède un fonctionnement similaire, mais il existe des disparités en son sein. La Suisse, par exemple, ne retire que 28% de recettes fiscales dans sa création de richesse, contre 33% au Royaume-Uni. Paradoxalement, l'ensemble des nations européennes possèdent un niveau de développement proche.

Une culture nationale de l'impôt

Mais il existe une véritable culture nationale propre à chacun qui permet d'expliquer ces écarts, malgré la libéralisation des capitaux en juillet 1990 qui devait harmoniser les pressions fiscales. Si la protection sociale, comme les systèmes de santé ou de retraite, sont nationalisés en France, ce n'est pas le cas chez nos voisins suisses, où tout est privatisé. Au Royaume-Uni, ce sont les fonds de pensions qui sont de mise.

Ainsi, dans chaque pays, l'État intervient plus ou moins fortement dans la gestion économique de la vie quotidienne, ce qui rend difficile les comparaisons. En France, par exemple, une continuité s'établit depuis 2013, puisque la barre des 45% n'a quasiment pas été dépassée depuis dix ans.

Face à une pression fiscale forte, on pourrait naturellement craindre que la France perde de la compétitivité par rapport à ses voisins européens plus souples. Mais la mobilité du facteur taxable change entre les entreprises et l'épargne, très flexibles, ou l'inertie de l'immobilier. Entre les deux, les revenus humains restent moyennement mobiles. Ainsi, le rapport de force entre la puissance taxatrice et le contribuable évolue en fonction des situations.

