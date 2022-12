Molière, Proust, Socrate... Ces expressions que l'on doit aux grands auteurs

Aujourd’hui, on parle d’expressions, et de leur origine, plus particulièrement. Alors que les agapes des fêtes approchent, c’est le moment, peut-être, de rappeler qu’il faut “manger pour vivre et non pas vivre pour manger”… Vous n’avez pas l’air convaincus, amis des mots, mais si ! Et d’ailleurs, qui a dit cela ?

Socrate, le philosophe grec, au Ve siècle avant J.-C. Mais celui grâce à qui cette sage maxime est arrivée jusqu’à nous, c’est Molière, qui a mis cette sentence dans la bouche d’Harpagon, l’avare de la pièce du même nom. Évidemment, si Harpagon dit cela, c’est par pingrerie. Il veut offrir à ses invités un dîner, mais un dîner léger pour dépenser moins. Molière est né en 1622, et il est étonnant de se rendre compte combien, exactement 400 ans après, notre langue lui doit encore.

Car pléthore d’autres expressions nous viennent du théâtre de Molière. Tenez : “Il n’y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre.” C’est un proverbe ancien, mais qui est resté en usage grâce au personnage de la suivante Lisette, dans L’Amour médecin. Ou encore “Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage”… Ça aussi, c’est un vieux proverbe… qui veut dire qu’on a tendance à inventer des torts à ceux dont on veut se débarrasser. Et c’est très probablement sa présence dans Les Femmes savantes qui a fait passer cette maxime à la postérité. Ah, et j’aime beaucoup cet aphorisme aussi “On ne meurt qu’une fois, et c’est pour si longtemps !” Il est du personnage de Mascarille, dans Le Dépit amoureux.

Des personnages devenus noms communs

Et puis, au-delà des expressions, je vous ai déjà parlé des noms des personnages de Molière, dont certains sont si célèbres qu’ils sont devenus des noms communs… Un phénomène que les spécialistes appellent “antonomase”. Un harpagon, depuis Molière, est un avare. J’avais parlé d’Amphitryon également, organisateur d’un banquet qui est devenu un nom commun, une façon un peu chic de désigner celui qui nous invite à dîner. “Pour le réveillon, Papy Dédé est notre amphitryon !"

Certes, c’est un terme que l’on n’utilise pas tous les jours, mais le mot sosie est beaucoup plus commun, et il vient lui aussi du nom d’un personnage de Molière. De même qu’un tartuffe, qui désigne un hypocrite sur le modèle de celui de la pièce du même nom.

Pour réviser joyeusement votre Molière, ou pour permettre à vos ados de le faire, je vous conseille une idée-cadeau à mettre sous le sapin : Molière pièce par pièce, aux éditions Larousse, qui reprend dix pièces emblématiques en BD. Ah, et pour un amateur de Proust – mort il y a un siècle cette année – un livre vraiment splendide, dans la même collection, donc toujours chez Larousse, qui s’appelle A la recherche de Marcel Proust en BD. À offrir ou à s’offrir… et à déguster en trempant une madeleine dans une tasse de tisane.

