Anne de Bretagne : pourquoi peut-on dire que son mari Charles VIII est mort "bêtement"

Anne de Bretagne se sacrifie pour sa terre bretonne et épouse le roi de France Charles VIII. D'abord répugnée par son époux, Anne de Bretagne finit par tomber amoureuse, raconte Lorànt Deutsch dans cet épisode d'Entrez dans l'Histoire.

À la cour d'Ambroise qu'elle féminise, Anne de Bretagne, apprend son métier de reine avec beaucoup de sérieux. Elle se tient au courant des affaires du palais, soutient son mari et lui donne quasiment un enfant par an mais hélas, ils meurent tous en bas âge, à l’exception de Charles-Orland. Anne de Bretagne rêve d’un grand destin pour son fils et veille sur lui comme sur la prunelle de ses yeux.

Mais, Charles VIII décide de partir en guerre contre l’Italie et il refuse de confier la régence à son épouse qui est bretonne avant d'être française et part donc avec elle. Alors que le couple arrive à Lyon, Charles VIII reçoit une missive déchirante : leur fils Charles-Orland est décédé de la rougeole. Anne de Bretagne s’effondre. Il ne faut pas oublier que la plus grande mission d’une reine est de donner des héritiers à la couronne. Elle cumule le chagrin de la souveraine et celui de la mère.

Le couple rentre à Amboise où Anne pleure son enfant. Mais le temps des deuils n’est pas fini. Une autre mort prématurée – et complètement stupide – va faire basculer la vie d’Anne de Bretagne.

Une mort dans d'atroces souffrances

Anne de Bretagne vient alors de mettre au monde un nouvel enfant mort-né. Charles VIII s’est promis de la distraire pour lui faire oublier son chagrin. Il passe la chercher dans ses appartements et décide de l’emmener voir une partie de jeu de paume. Charles VIII adore ce jeu, ancêtre du tennis.

Pour rejoindre rapidement les fossés du château où se trouve la salle de jeu, Charles VIII décide d’emprunter un raccourci. Il prend son épouse par la main et le couple court dans les étroites coursives d’Amboise. Et là, Charles VIII se prend en pleine tête le linteau d’une porte basse. Il va voir le match comme si de rien n'était.

Charles VIII a un traumatisme crânien et ça commence à lui taper sur le cervelet. Et d’un coup, il s’évanouit sans crier gare. On l’allonge par terre dans les fossés du château et après 9 heures d'agonie, Charles VIII décède. Nous sommes le 7 avril 1498, Anne de Bretagne a 21 ans, elle est veuve et a nouveau duchesse de Bretagne.