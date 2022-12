Faut-il prononcer "poilée de champignons" ou "poèlée de champignons" ?

Il commence à faire frisquet, n’est-ce pas, amis des mots ? L’hiver officiel n’est pas encore là, mais ça fait un moment qu’on a allumé le chauffage, même si on a attendu autant que possible cette année. Et justement, le souci de faire des économies d’énergie a remis à la mode un objet que l’on croyait disparu : le poêle. C’est vrai que, dans mon enfance, c’était plutôt le poêle à mazout qui faisait fureur. Cette odeur d’essence dans la cuisine, qui se mélangeait à celle de la soupe au tapioca de maman… On n’a pas trop regretté sa disparition. Aujourd’hui, on parle davantage de poêles à bois ou à granules. C’est justement le truc dont songe à s’équiper mon voisin (coucou Philippe !), mais du coup il s’est mis à douter sur le mot poêle.

"Quand je tape poêle dans Google, m’a dit Philippe l’autre jour, je tombe sur toute une page de poêles à frire !" Au point qu’il s’est demandé s’il ne se trompait pas sur l’orthographe du mot... mais non ! Poêle à frire et poêle à bois, c’est P.O.Ê.L.E pour les deux. Et c’est vrai, après tout, c’est étonnant, deux objets aussi différents, la poêle et le poêle… qui s’écrivent et se prononcent exactement pareil !

La poêle vient pourtant du latin patella, désignant, selon le Dictionnaire historique de la langue française, un "petit plat servant aux sacrifices" (brrr !), patella ayant donné aussi l’espagnol paella (miam !). Le poêle, lui, est issu de l’adjectif latin pensilis, qui veut dire "pendant", du verbe pendre, les balnea pensilia étant des termes installés en hauteur et chauffés par dessous. En français, le poêle a d’ailleurs désigné d’abord une salle chauffée. Et puis, par déplacement de sens, le mot s’est mis à qualifier le système de chauffage lui-même…

Pourquoi prononcer "poil" ?

Mais au fait pourquoi prononce-t-on "poil" au lieu de "poèle" ? Ah, vive l’orthographe française ! Le plus amusant, c’est qu’on entend souvent parler de "poèle" à frire, de "poèle" en fonte, ou de "poèlée" de champignons, tout simplement parce que logiquement "oê" pourrait parfaitement se lire "oè". D’ailleurs, les deux prononciations ont un temps coexisté, la prononciation "po-èle" étant encore utilisée aujourd’hui en Bretagne et dans le nord de la France.

Mais ce n’est pas celle que recommandent les dictionnaires. Le meilleur, c’est que les deux poêles se sont écrits à une époque comme du poil aux pattes (mais avec un E final quand même : poile). D’ailleurs, dans le dictionnaire de l’Académie française de 1878, les deux orthographes (poêle et poile) sont proposées. En 1694, dans le premier dictionnaire de l’Académie, on trouve même une orthographe avec un tréma sur le E de poêle (poële) au lieu de l’accent circonflexe.

Bref, tout cela a pas mal fluctué ! Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, dans tous nos dicos, les deux sortes de poêles se prononcent bien comme le poil aux pattes… mais s’écrivent avec un E accent circonflexe.

