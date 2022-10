Aujourd’hui, amis des mots, on s’attaque à une faute qu’on voit un peu partout…

Et je l’ai même entendue vendredi sur RTL. Vous savez que ça me fait mal, ça, d’entendre des fautes dans ma jolie radio toute rouge ? Eh, si. Pourtant, par rapport aux rédacteurs du journal Le Monde, dont je corrige les fantaisies orthographiques du lundi au vendredi, les journalistes qui causent dans le poste ont bien de la chance : ils peuvent avoir une orthographe très approximative... du moins, tant que leurs erreurs ne s’entendent pas.

Voyons : comment écrivez-vous pal(l)ier ? La question, c’est naturellement qu’il

y a palier et pallier. Le palier du 6e étage, de même que celui du 19e et celui du rez-de-chaussée, c’est un palier avec un seul L. En revanche, le verbe pallier, celui qui signifie "remédier à quelque chose", prend deux L, lui. C’est comme ça qu’on différencie les deux mots à l’écrit. Enfin, qu’on devrait les différencier puisque, malheureusement, on confond tout le temps les deux orthographes.

On ne pallie pas "à" la pénurie d'essence

Mais vous allez me dire que c’est une faute qui ne s’entend pas à la radio… en effet ! Sauf que pal(l)ier a la générosité de nous offrir deux occasions de faire des fautes. Et celle qu’on entend à la radio (et à la télé) vingt fois par jour, c’est quand on se trompe dans la construction du verbe pallier : on ne pallie pas à la pénurie d’essence ou au manque de profs, on pallie LA pénurie, on pallie LE manque de profs. Pallier est ce qu’on appelle un verbe "transitif direct", façon de dire pompeusement qu’il se construit avec un complément d’objet direct , le bon vieux COD de notre enfance, celui qui répond à la question "quoi ?" ou "qui ?" (on pallie quoi ? la pénurie, COD).

Il existe naturellement des verbes transitifs indirects : ceux qui appellent un complément d’objet indirect , donc qui répond à la question "à qui ?, à quoi ?, de qui ?, de quoi ?". Je pense d’ailleurs que si l’on a tellement envie de "pallier à" alors qu’il faut pallier tout court, c’est que l’on confond ce verbe avec son synonyme que j’ai proposé tout à l’heure : remédier. Remédier est un verbe transitif indirect : il a besoin d’une préposition entre lui et le complément d’objet, bref il se construit avec un COI. On pallie LE manque de profs mais on remédie AU manque de profs.

Un petit résumé ? Le palier du 6e étage ne prend qu’un seul L, quel que soit le nombre de marches de l’escalier. Le verbe pallier en prend deux… et il se construit sans à. Mon truc ? Retenez que le verbe pallier prend deux L mais un seul A (après le P !).

Naturellement, c’est une des fautes abordées dans mon nouveau livre, sorti cette semaine : Les 99 Fautes que tout le monde fait, sauf vous maintenant !

