Pourquoi il ne faut pas aller faire pipi après la première bière ?

Pourtant, on nous le répète depuis qu’on est tout petit : il faut éviter de se retenir quand on a envie de faire pipi. Eh bien la bière, c’est un peu l’exception qui confirme la règle. Si vous en buvez une, là, il est plus sage d’éviter de foncer aux WC et d’attendre votre deuxième verre car l’absorption d'alcool entraîne la suppression temporaire d'une hormone anti-diurétique appelée l'ADH.

Elle fait en sorte que votre corps retienne plus longtemps les liquides qu’on absorbe afin d'en extraire le plus possible de substances utiles pour notre organisme. Quand cette ADH disparaît, c’est un peu comme un barrage qui cède, les fluides sont moins bien recyclés et la quantité d’urine dans votre vessie grossit. Et comme l’acide carbonique des boissons gazeuses, genre la bière, augmente la pression sur la vessie, là très vite vous allez avoir envie de la vider sauf que si vous y allez direct, là c’est parti pour des allers-retours non-stop.

Dès que votre vessie sera vidée, l’envie de faire pipi reviendra très vite. Trop vite. Il faut donc tromper votre cerveau qui commande votre vessie en vous retenant un peu. D’autant plus que si on ne fait pas pipi pendant un moment, on n’en souffre pas trop puisque les tissus s’habituent à cette sensation. Et même si le besoin est là, l’envie, elle se fait moins ressentir. Bref en conclusion, si après avoir bu la première bière, vous avez envie de pisser, surtout laissez pisser.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info