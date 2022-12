Pourquoi, quand les chiens remuent la queue, ce n’est pas forcément qu’ils sont heureux ?

La queue du chien, c’est un peu son baromètre, elle donne beaucoup d’indications sur son humeur et ses émotions. Par exemple, si elle se trouve entre ses jambes, c’est qu’il a peur ou qu’il est stressé, voire angoissé. À l’opposé, si sa queue est haute, là c’est qu’il veut montrer sa volonté à dominer. Et lorsqu’il la remue, on pense tous que c’est pour montrer qu’il est heureux.

Sauf qu’en fait, on se trompe en partie parce que déjà c’est un réflexe pour le chien d’agiter la queue pour montrer ce qu’il ressent. Il ne le fait pas sciemment. S’il a des impulsions nerveuses, qu’il est anxieux ou triste, il peut aussi l’agiter. En revanche, ce qui a été démontré, c’est que le sens dans lequel, il la remue est un vrai indicateur. Dans le cas d’une émotion négative, sa queue se balance plutôt vers la gauche. S’il est heureux, veut vous montrer une émotion positive, là les battements de queue seraient à droite.

C’est le résultat d’une étude menée par des chercheurs italiens. Si nous, nous n’y sommes pas forcément sensibles, les chiens entre eux le seraient en revanche. Ce serait un moyen de communiquer entre eux, l’équivalent de notre : "Et toi comment ça va ?". Et pas seulement car le battement de queue, c’est aussi une sorte d’effet ventilateur chez le chien. Il permet de disperser dans l’air les phéromones du chien émises par ses glandes anales qui en disent long sur lui.

Elles indiquent son âge, son sexe, s’il est dominant, son état de santé. C’est pour ça d’ailleurs que les chiens se reniflent le derrière.

