Disparition de Jean-Jacques Sempé : l'hommage de Philippe Labro à son "vieux copain" sur RTL

Connu pour ses illustrations des aventures du Petit Nicolas et ses dessins de presse humoristiques, le dessinateur français Jean-Jacques Sempé s'est éteint jeudi 11 août à l'âge de 89 ans. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient. Parmi eux, celui du journaliste Philippe Labro, au micro de RTL ce vendredi.

"Il y avait toujours une brillance et un sourire dans ses yeux", se souvient l'écrivain, qui a eu l'occasion de passer un dernier moment avec son "vieux copain" à Paris, avant le départ de ce dernier vers sa résidence de vacances dans le sud de la France, où il est décédé entouré de son épouse, Martine Gossieaux Sempé, et de ses amis proches.

Philippe Labro ne tarit pas d'éloges sur cet homme "qui ne connaissait pas la méchanceté, même s'il avait un regard assez critique sur la vie, les mœurs et les imbécilités des uns et des autres". Selon la description du journaliste, Jean-Jacques Sempé était "habité par la modestie et l'humilité, un homme intelligent, cultivé, raffiné, bienveillant".

"Faut pas exagérer", lui aurait probablement répondu le dessinateur s'il l'avait entendu, comme lorsque Philippe Labro, un jour, lui avait dit qu'il était un génie.

