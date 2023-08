Emmanuel Macron : pourquoi le président de la République porte toujours deux alliances ?

Vous avez peut-être remarqué que le chef de l’Etat porte une bague à son annulaire gauche et une autre à son annulaire droit. Cela ne veut pas dire qu’il est bigame, le président de la République est bel et bien marié à une seule femme, son épouse Brigitte. Mais quelle est donc l’origine de cette deuxième bague ?

Si la première provient du mariage des Macron, le 20 octobre 2007, la deuxième a une histoire beaucoup plus particulière... La première Dame l’a révélé à la journaliste Anne Fulda, dans une biographie consacrée à son époux. La bague date de l’époque où le jeune Emmanuel faisait ses études à l’ENA, l’École Nationale d’Administration. Dans le cadre de son cursus, il avait dû partir six mois au Nigeria. Avant son départ, Brigitte lui a offert cette bague, cette deuxième alliance, comme un symbole, car c’était la première fois de leur vie de couple qu’ils allaient être séparés aussi longtemps.

Une bague trois anneaux que porte également Brigitte Macron, mais pour des raisons malheureusement bien plus tragiques. Quand elle avait 8 ans, sa sœur aînée, alors enceinte, s’est tuée avec son mari dans un accident de voiture. Cette alliance qu’elle porte à la main droite, c’était celle de cette sœur disparue. Depuis, elle la porte et dit qu'ainsi, elle continue de l’accompagner chaque jour. À la main gauche, une alliance qui lui rappelle son plus grand bonheur et à la main droite, celle qui lui remémore son plus grand malheur…

483. Pourquoi le président de la République Emmanuel Macron porte toujours deux alliances ?

