Covid : quand une médecin se retrouve à tout tenter pour sauver un patient au Nigeria

En 2020, alors que la pandémie du Covid frappe le monde entier, Claire Lenne, médecin urgentiste, est recrutée par une multinationale pour effectuer un remplacement au Nigeria. "Les données qui sortent sur l'Afrique sont vraiment parcellaires. On sait que le jour où le Covid va arriver en Afrique, ça risque de faire des ravages puisqu'il y a des grosses difficultés d'accès aux soins", se souvient la médecin dans le nouvel épisode de Symptômes.

Pour Claire, le départ est immédiat et ce n'est seulement que quelques minutes avant le décollage qu'elle reçoit un appel de son collègue qui, lui, revient du pays. Au téléphone, son confrère lui explique brièvement la situation : un patient de 73 ans, atteint d’une forme grave du Covid, est intubé depuis une semaine déjà. L'appel est succinct. "J'aurais aimé le croiser pour qu'on puisse faire une transmission en bonne et due forme", regrette l'urgentiste.

À ce moment-là, Claire ne dispose que de brèves informations sur le patient qu'elle s'apprête à rejoindre. Pour autant, le tableau clinique semble d'ores et déjà complexe. "Je suis très pessimiste parce que déjà à l'époque, en France, le taux de mortalité du Covid grave en réanimation, est autour de 50 %. En plus ce patient là a 73 ans, explique-t-elle. Il a déjà 25 ans de plus que l'espérance de vie nigériane."



À écouter 43. Covid : La difficile prise en charge d'un patient de 73 ans au Nigéria 00:31:08

Quand elle monte dans l’avion, Claire se questionne. Que va impliquer cette prise en charge ? Qu'est-ce qui l'attend ? "Au début, je ne réalise pas beaucoup parce que je ne connais pas la qualité des soins qu'il y a sur place."

Une fois arrivée au Nigeria, la médecin urgentiste découvre la complexité de la situation et le manque de moyens face à la crise sanitaire. "Je réalise à quel point ça va être compliqué, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de réanimateurs et qu'il n'y aura que moi pour m'en occuper", se souvient-elle.

"Je vais faire mon travail comme j'ai appris, mais je n'y crois pas beaucoup." Pourtant, si à ce moment Claire a peu d'espoir, elle est loin d'imaginer ce qu'elle s'apprête à faire et jusqu'où elle est prête à aller, pour tenter de sauver ce patient…



