Brigitte Macron : quel est le quotidien de l'épouse du Président ?

Lors de son dernier passage sur RTL, Brigitte Macron a révélé qu'elle racontait tout ce que lui confiaient les Français à Emmanuel Macron. "Si vous ne voulez pas que je le dise à mon mari, ne me le dites pas", plaisantait la "Première dame". Et de raconter qu'elle était souvent arrêtée dans la rue : "Ils me parlent très franchement", a-t-elle assuré.

"Même dans la rue, quand je promène Nemo (le chien du couple), ils m'interpellent en me disant : 'c'est compliqué [...] Comment on fait pour tous ces frais incompressibles ?' Ils me parlent beaucoup de tout cela et on sent leur angoisse", a-t-elle expliqué.

Chaque jour, Brigitte Macron sort de l'Élysée et se promène autour de la résidence présidentielle. Elle se rend aussi fréquemment en province pour donner des cours à des jeunes sans emploi avec l'association LIVE (l'Institut des Vocations et de l'Emploi).

"J'entends toujours à peu près les mêmes phrases et 'dites à votre mari', ça veut dire ce qui va et ce qui ne va pas", a détaillé l'épouse du chef de l'État en parlant de ses conversations avec les Français. Elle a par ailleurs précisé qu'elle ne dictait pas sa conduite au Président.

Chaque mois, l'agenda de Brigitte Macron est disponible sur le site de l'Élysée : il compile les rendez-vous et les déplacements qu'elle a honorés durant le mois précédent. Dans l'aile "Madame" de l'Élysée, elle répond à de nombreux courriers, qu'elle reçoit chaque jour.