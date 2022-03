"Elle est arrivée en première" ou "elle est arrivée en premier" : que faut-il dire ?

Ce matin, nous répondons à un appel au secours, celui de Gilles, qui, en tant que professeur des écoles remplaçant, me raconte qu’il “croise beaucoup, beaucoup d’élèves” (on veut bien le croire !) et qu’il se trouve ainsi “souvent amené à corriger les mêmes erreurs orales (sans parler des erreurs écrites !)”, et notamment il “n’arrive pas à leur faire comprendre que, bien qu’étant une fille, on dit ‘je suis arrivée en premier’ et non ‘en première’ (à moins que je me trompe ? Ils finissent par me donner le doute !)”, avoue ce pauvre Gilles.

Rassurez-vous, Gilles, vous n’avez pas perdu la tête. On dit bien “Elle est arrivée première”, mais en premier, ces deux mots sont figés ainsi (on appelle ça une locution), ils sont donc invariables, pas de féminin, pas de pluriel. “Muriel s’est assise en premier à la table du petit déjeuner” ; “Le samedi Stéphane et Pascal se lèvent en premier”, sans S à premier. Et c’est exactement pareil pour dernier : “Valérie est entrée dans le studio en dernier” (et non en dernière).

Bref, pas de féminin, pas de pluriel quand on fait quelque chose en premier ou en dernier. Evidemment, on peut dire “Ma sœur est entrée en première”, mais alors ça veut dire qu’elle est entrée en classe de première. On peut aussi dire “Ma mère est passée en première”… Mais comme il y a fort peu de chances que ma mère soit lycéenne, cette fois, c’est probablement une histoire de boîte de vitesses : “Ma mère est passée en première, et elle a appuyé sur le champignon”. Et c’est sans doute cela qui fait que les élèves de Gilles (et, soyons francs, pas mal d’adultes aussi) se trompent.

Première, en première ou la première

Naturellement, il suffit d’en avoir les moyens, et on peut aussi prendre le train en première ! Là, c’est une version raccourcie de “en première classe” ! Dans tous ces cas que nous venons de voir, évidemment, il ne s’agit pas d’un accord de premier au féminin – d’ailleurs les garçons aussi “prennent le train en première” et “passent en première”, qu’il s’agisse de la classe ou du levier de vitesse.

En fait, il s'agit de ne pas confondre première, en première et la première. Un truc, pour éviter les erreurs ? Au fond, ce n’est pas compliqué : en premier est invariable quand il veut dire “d’abord” ou “avant tous les autres” : “Julia a parlé en premier” (elle a parlé d’abord). En revanche, et c’est aussi ce qui peut nous troubler, si on n’accorde pas en premier, on accorde bien le premier, qui donne au féminin la première (“Elle est la première de la classe”, “Ce sont les premiers de la liste”), mais là il suffit de se laisser guider par l’article : je n’ai jamais entendu “elle est arrivée la premier ou la dernier”.

Mais figurez-vous qu’il y a même un cas où on dit “le première”… Vous devinez, amis des mots ? Eh oui, au rugby ! Julien Marchand, c’est bien UN première-ligne, non ? Allez les petits !

J’en profite pour en remettre une petite couche sur une de mes marottes : en abrégé, pas de E accent grave à première : on écrit 1re, pas 1ère. Et si vous voulez que je vous explique tout sur les abréviations, je vous attends toute la journée au Salon du livre d’Aumale, en Normandie, c’est à la Halle au beurre, j’y cours, comme ça j’y serai en premier !