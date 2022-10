Électricité : pourquoi un coup de pinceau va faire baisser votre facture ?

Avec la hausse du prix du courant, on cherche tous des moyens de faire baisser la douloureuse avec si possible des moyens bons marchés. Et justement des chercheurs australiens de l’Institut Royal de Technologie de Melbourne en ont trouvé un.

Après des années de recherche sur les nanotechnologies, ils ont mis au point une peinture spéciale qui a la particularité d’utiliser le soleil et l’air ambiant pour produire de l’énergie. En gros, il suffirait de peindre vos murs pour qu’ils deviennent des batteries géantes.

Plus précisément, cette peinture est capable d’absorber l’énergie solaire comme des panneaux sur un toit puis en faire de l’électricité. Mais aussi de transformer l’humidité de l’air pour en faire de l’hydrogène, capable d’alimenter des piles à combustible. Et ce n’est pas tout : avec cette peinture, on pourrait aussi peindre des objets et les rendre électriques, comme une clôture de garage par exemple.

Quant à un lampadaire badigeonné d’une couche, il pourrait s’auto-alimenter et s’allumer, idem pour une voiture peinte avec ce produit spécial, elle pourrait ainsi recharger en partie ses batteries.

Ça ressemble à de la science-fiction et pourtant ça devrait arriver dans votre magasin de bricolage d’ici deux ou trois ans. Et le plus important c’est que cette peinture devrait être très accessible en termes de prix.

