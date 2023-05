C'est la spécialité de nos femmes et hommes politiques quand ils veulent noyer le poisson ou se sortir d’une question piège en enfilant des banalités. Ils n’en ont pas le monopole, on a déjà tous utilisé cet oxymore, car c’en est un : une langue, par définition est souple alors que le bois, lui, est rigide. Mais avant d’arriver en France, elle est née en Russie.

Elle prend sa source dans l’Empire tsariste, mais a vraiment pris tout son sens avec l’avènement de l’URSS. Quand les Soviétiques se rendaient dans les différentes administrations, il était fréquent qu’ils arrivent avec une question et repartent sans réponse. Ils étaient venus comme on leur avait parlé : pour rien ou alors avec un langage tellement bureaucratique et incompréhensible que c’était tout comme.

Et comme les bureaux de ces administrations étaient en chêne est née l’expression "langue de chêne", devenue "langue de bois", mais langue de béton chez les Allemands et langue de plomb en Chine.

La langue de bois a débarqué en France en 1950 mais à l’époque, c’est pour qualifier la façon de parler ampoulée et pas toujours à la portée du Français moyen des intellos, des artistes et des politiques. Une expression qui n’est pas qu’une expression car la langue de bois existe vraiment chez les vaches. À cause d’un champignon qu’elles peuvent attraper et qui finit par former sur leur langue une tumeur qui la rend rigide et aussi dure, d’où le nom de cette maladie, langue de bois.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info