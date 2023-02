Pourquoi le véhicule qui transporte un mort s’appelle un corbillard ?

Cette berline à l’aspect particulier avec un coffre allongé pour pouvoir y transporter un cercueil vers son enterrement. Ce nom de corbillard, il date de bien avant l’invention de l’automobile…Et d’ailleurs à l’origine, un corbillard, ça ne roulait pas et ça ne transportait pas des cadavres.

On est au XIIIe siècle et la ville de Corbeil, en bord de Seine, à 40 kilomètres au sud de Paris, est un port avec une grosse activité. Notamment grâce à ses grands moulins, qui dit moulin, dit farine et qui dit farine, dit pain. Celui pétri et cuit dans cette ville de l’Essonne est réputé pour être le meilleur de la région, à tel point que des bateaux remontent tous les jours la Seine avec des miches de pain direction Paris. Comme ils arrivent de Corbeil, on les appelle les corbillats.

Sauf qu’un siècle plus tard, la peste fait des ravages dans tout notre pays. À cause de sa grande concentration de population, Paris est touché de plein fouet et les cadavres s’entassent dans la capitale. Il y en a tellement que pour pouvoir tous les enterrer et surtout les éloigner - car on pense alors qu’un mort peut transmettre la maladie - on décide de les transporter en utilisant les corbillats.

Après l’épidémie, ils retrouvent leur usage premier, le transport de marchandises et même de passagers. Ils finissent par disparaitre au début du XIXe siècle mais leur nom lui demeure. "Corbillat" devenu "corbillard" désigne, en souvenir de cette peste mortelle, les véhicules à cheval puis à moteur qui transportent les défunts en direction du cimetière.

