Pourquoi Napoléon mettait sa main dans son gilet ?

Ça fait partie de la mythologie de l’Empereur : quand il est représenté en tenue militaire, il pose la main rentrée en partie dans son gilet, au niveau de son torse. La raison qui est souvent invoquée pour cette position est médicale.

Napoléon était très sensible de l’estomac. Il en est mort d’ailleurs, comme son père, puisque c’est un cancer gastrique ou un ulcère aggravé - les historiens sont partagés - qui l’a emporté en mai 1821. Il mettait donc sa main dessus pour faire un peu de chaleur et essayer de soulager ses douleurs. Théorie intéressante mais aujourd’hui largement contestée. La vraie explication est plutôt à chercher du côté de la politesse et la bonne éducation.

En ce temps-là, les pantalons ne sont pas ceux que l’on porte aujourd’hui. Ils n’ont pas de poches et les fracs, les vestes qu’on porte, courtes à l’avant et longues à l’arrière pour pouvoir monter à cheval facilement, n’en ont pas non plus. Or, la bienséance veut qu’il soit indécent de croiser les bras ou de les laisser tomber le long du corps pour quelqu’un de la haute société.

Et si on n’a pas de canne, il est recommandé de placer sa main droite dans l’ouverture de la veste et la gauche, collée au corps, sous sa basque, le nom donné à la partie basse du vêtement. D’ailleurs, de nombreux tableaux de l’époque, de Mozart ou de Lafayette, les montrent avec la même posture que Napoléon, qui l’exagérait, c’est vrai, pour se tenir bien droit et en imposer.

