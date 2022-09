Comment un pet peut-il être mortel ?

Je préfère tout de suite vous rassurez vu qu’en moyenne, femme ou homme, on lâche une quinzaine de pets par jour, sans forcément toujours s’en rendre compte d’ailleurs, celui en question n’est ni mortel pour vous, ni pour votre entourage. Ce pet mortel, pour le produire, il faut être un insecte, précisément une hémérobe appelée aussi chrysope perlée.

Elle fait des pets quand elle est encore à l'état de larve et ça lui permet tout simplement de survivre, car c’est son seul moyen de chasser pour se nourrir de sa proie favorite : la termite. Sauf que le problème, c’est que la termite, elle est 35 fois plus lourde qu’elle, il est donc impossible de l’attaquer frontalement et c’est là que le pet intervient.

Les larves ont une allomone, une substance chimique qu’elles sécrètent par le bas de leur abdomen, l’équivalent de nos fesses. Elles s’approchent doucement d’une termite, lâchent un pet et en moins de 3 minutes, la victime est paralysée. À partir de là, il n’y a plus qu’à monter sur la termite et la dévorer alors qu’elle est encore vivante mais incapable de réagir.

Et ce n’est pas tout, ce pet est véritablement une arme de destruction massive puisqu’avec un seul gaz, une larve de chrysope perlée peut paralyser jusqu’à six termites d’un coup. Mais, il a été démontré que ce gaz mortel n’a d’effet que sur les termites.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info