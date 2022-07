Comment peut-on très bien gagner sa vie grâce aux pets ?

Pour gagner sa vie avec ses pets, il faut déménager en Chine car c’est là-bas que les flatulences peuvent vous faire gagner jusqu’à 4.000 euros par mois en devenant renifleur de pets.

Autant dire que c’est une profession dans laquelle il y a une certaine pénibilité du travail. Mais, c'est une profession qui existe vraiment car dans la médecine traditionnelle chinoise, on est persuadé que les pets ont de multiples odeurs.

Amères, sucrées, salées, des nuances révélatrices d’éventuels problèmes de santé. Par exemple, un pet qui dégage une odeur de viande peut indiquer un saignement, voire un ulcère à l’estomac, un qui sent l’ail serait le signe d’une surconsommation d’aliments propices à une inflammation des intestins.

Devenir renifleur de pet professionnel n’est pas donné à tout le monde. Il faut avoir entre 18 et 45 ans, ne peut pas fumer, ne pas boire d’alcool, réussir une batterie de tests consistant évidemment à reconnaitre différentes odeurs et faire une formation spécifique avant de recevoir l’autorisation officielle d’avoir la tête dans le cul. Il y a du boulot car en moyenne on lâche 14 flatulences par jour, ce qui est bon signe, celui d’une alimentation équilibrée et qui permet donc au final de savoir si à vue de nez, on a un pet de travers !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info