Comment des rhumatismes ont donné naissance à un célèbre jeu de boules ?

Ça se passe à la Ciotat en 1907. Jules Hugues, surnommé le "Noir" est champion d’un jeu d’adresse que les Grecs et les Romains pratiquaient déjà, mais dont les règles ont évolué dans le temps pour devenir au XIXe siècle dans le Sud de la France ce qu’on appelle alors la longue ou le jeu provençal.

La particularité du jeu provençal, c’était que les tireurs de boules devaient faire trois pas de course pour prendre leur élan. Et là, c'est un problème pour Jules Hugues : il commence à souffrir de violents rhumatismes qui finissent par l’empêcher de jouer. Plutôt que de rester assis à boire du pastis, il a alors l’idée de modifier les règles du jeu pour pouvoir continuer à y jouer.

Au cours d’une partie, il trace un cercle au sol. Il lance le cochonnet à 5 mètres de lui et il envoie ensuite ses boules, sans élan et en gardant les pieds plantés dans le cercle. Plantés comme des pieux. En provençal "pied" se dit « pé » et pieu "tanca". Pé-tanca, Jules Hugues vient d’inventer la pétanque.

Au passage à l’époque, on jouait avec des boules en bois cloutées, celles en acier ne sont arrivées qu’en 1930. Alors que le cochonnet qu’on appelle aussi but ou bouchon, lui, est resté en bois, précisément en buis. En France, il y a un seul endroit où en fabrique : la tournerie Monneret dans le Jura. Ils en produisent un million par an et sont aujourd’hui non seulement le numéro 1 français, mais le numéro 1 mondial.

