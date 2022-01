Christophe Colomb : comment était la vie du navigateur avant ses découvertes ?

La vie de Christophe Colomb avant ses quatre célèbres expéditions est assez peu documentée. Même son origine est incertaine : on le présente comme un navigateur génois, né dans le courant de l’année 1451, quelque part sur le territoire de la république de Gênes, qui couvre essentiellement l’actuelle région de la Ligurie en Italie.

Christoforo est l'aîné d’une famille de cinq enfants, dont le père Domenico Colombo est tisserand. La famille est suffisamment aisée pour l’envoyer à l’université de Pavie, où il étudie la cosmographie, l'astrologie et la géométrie. Et très vite, le jeune Christophe se prend de passion pour la géographie du monde. Il dévore d’entiers traités et récits d’explorateurs qu’il annote abondement, notamment le Livre des merveilles de l'explorateur vénitien Marco Polo, écrit au retour de son voyage extraordinaire en Asie. C’est un peu le best-seller du Moyen Âge au rayon voyages.

Au Moyen Âge, malgré la mainmise de l’inquisition sur les milieux universitaires, on étudiait avec soin et passion la géographie du monde. D’ailleurs c’est l’ouvrage d’un cardinal français, l'Imago Mundi de Pierre d'Ailly, que Christophe Colomb annote le plus, c’est son livre de chevet, en quelque sorte. On sait donc fort bien que la Terre est ronde à l’époque, en fait, le débat porte davantage sur la circonférence exacte de la Terre, car c’est elle qui permet d’estimer les distances pour de futures grandes traversées.

Il devient un marin aguerri

De la théorie, notre ami Christophe Colomb passe à la pratique en prenant le large, en tant que marchand au service de riches familles génoises. Il aurait, selon la biographie de son fils Fernand, été matelot dès l’âge de 10 ans, voyagé sur l’île de Chios, dans la mer Égée, puis en Islande vers 1477. Le fiston a peut-être enjolivé la biographie de son père, mais il est certain que Christophe Colomb est devenu un marin aguerri dans les années 1470, indépendant financièrement.

Il se marie avec une femme portugaise, laquelle meurt peu après la naissance de leur premier fils, Diego. Mais une petite vie de famille pépère n’est pas sa principale ambition. Christophe a le gout du large et de l’aventure. Et surtout, il nourrit un projet grandiose, une idée folle qui va changer la face du monde : traverser l’océan Atlantique pour rejoindre l’Asie par l’Ouest.