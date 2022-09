Charlemagne : pourquoi dit-on, à tort, qu'il a inventé l'école ?

Pour cette rentrée, j'ai vu les choses en grand : je vais vous parler d'un personnage dont le nom est très connu, mais qui est finalement très mal connu : Charlemagne. Sachez tout d'abord qu'il n'avait pas de barbe fleurie, mais une moustache et qu'il n'a pas inventé l'école.

Ce mythe est lié en partie au credo de Charlemagne. Il veut unifier au mieux une mosaïque de peuples bigarrée, au mille dialectes, autour d’une même parole qui viendrait directement de la cité pontificale. Pour le guider dans ce vaste chantier, il s’entoure d’intellectuels. Il a d'ailleurs des pied-à-terre dans une bonne partie de l’Italie ce qui est bien pratique pour rencontrer des poètes, des grammairiens, des théologiens qui depuis l’Antiquité poussent là-bas comme des champignons.

Charles ramène à Aix-la-Chapelle où il a installé sa capitale toute une bande de grosses têtes, en particulier l’Anglais Alcuin qui devient son plus proche conseiller. ils vont mettre en place une série de réformes liturgiques pour aligner le plus de monde possible sur les mêmes pratiques, les mêmes prières, les même chants, les même textes. Charlemagne ne sait peut-être pas écrire (ce qui était courant à l’époque) mais il sait lire et bien s’entourer. Son obsession pour la pureté des textes et le fait qu’ils soient bien diffusés l'incite à lancer un chantier capital : la refonte de l’écriture.

L'influence de la chanson de France Gall

Vers 780, il fait mettre au point par Alcuin une écriture dotée de lettre bien formées et de mots bien séparés les uns des autres. C'est mille fois plus déchiffrable que la bouillie de pattes de mouches mérovingiennes auxquelles personne ne comprenait plus rien. Cette minuscule caroline est tellement lisible que vous l’utilisez encore aujourd’hui : la police Time New roman, la star des logiciels de traitement de texte de vos ordinateurs, en est son héritière directe.

La volonté de Charlemagne que les textes soient bien transmis ne s’arrête pas là. Il donne un bon coup de fouet à l’enseignement, notamment du latin, qu’il veut imposer le plus possible comme la langue commune à la religion et à l’administratif. Alors, non, Charlemagne n’a pas eu cette idée folle un jour d’inventer l’école, même si la Troisième République a voulu le faire croire et qu’une célèbre chanson de France Gall des années 60 a perpétué cette légende..

L’école existe depuis l’invention de l’écriture. Mais on peut dire que Charles, qui était sans doute frustré de ne pas avoir reçu une éducation de lettré, la rénovée et généralisée. Pour les clercs, mais aussi les laïcs afin de former des agents de l’État sur lequel il pourrait s’appuyer pour faire respecter son autorité.

En souverain total, Charlemagne met son nez (qu’il avait paraît-il assez long) partout : dans la vie spirituelle, la vie civile, la vie publique et la vie privée. On peut dire qu’il a un sacré penchant pour la réglementation. Il légifère sur tout : comment doivent se fringuer les ecclésiastiques, ce qu’il faut penser de la Trinité, combien il faut payer le pain… Et il fait diffuser tous ces commandements et fait vérifier leur application par ses fidèles "missi dominici", ses envoyés chargés de contrôler en son nom le pouvoir local.

On ne peut pas dire que la démarche soit toujours super efficace, on manque de personnel et l’aristocratie fait parfois barrage, mais ça témoigne de l’ambition tentaculaire de Charlemagne d’unifier son immense royaume.

