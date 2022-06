Elizabeth II : Lorànt Deutsch raconte le parcours d'une reine de tous les records

Si je vous dis qu’elle est incomparable, inusable, inoxydable, indémodable, éternelle et qu’il n’y en a qu’une au monde… Mais oui bien sûr, c’est la reine Élisabeth II d’Angleterre ! Elle est la femme la plus célèbre et la plus admirée du monde. Pas seulement pour son âge. Elle a 96 ans, mais sa mère, Queen Mum, est morte à 101 ans et son mari,le prince Philip, est mort l’an dernier à 99 ans.

Toutes les rédactions de magazines, de radio et de télévision ont préparé, il y a déjà plusieurs années, sa notice nécrologique. Elle a contracté la Covid-19 en février et elle n’apparaît plus que rarement en public. On dit que c’est son fils, le prince Charles, qui l’aurait contaminée. C’est une très mauvaise blague, juste pour dire que lui aussi a battu un record : celui de son arrière-arrière-grand-père, le roi Edouard VII, qui a attendu 60 ans pour succéder à sa mère, la reine Victoria...

Tout est prévu pour les obsèques d’Élisabeth II, selon un protocole qui a reçu le nom de code de "London Bridge is down" : le pont de Londres s’est écroulé. C’est le pont le plus ancien sur la Tamise, reconstruit à plusieurs reprises depuis l’époque romaine. En attendant, God save the queen, "Que Dieu sauve la reine" !

Chaque samedi dans Entrez Dans L'Histoire, Lorànt Deutsch nous fait voyager dans le temps et trace avec sa faconde inimitable le portrait d’une grande figure de l’Histoire. A l'occasion du Jubilé de la reine Elizabeth II, il revient sur le parcours de la reine éternelle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info