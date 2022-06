Vladimir Poutine est-il inspiré par Catherine II de Russie ?

Si je vous avais raconté l'histoire de Catherine II de Russie il y a quelques mois, vous ne m’auriez pas écouté de la même façon. Mais voilà ! Le discours passéiste que tient Vladimir Poutine pour justifier "sa" guerre contre l’Ukraine, interroge.

Le règne de Catherine II, de 1762 à 1796, a été considéré comme l’âge d’or de la Russie. Elle a conquis la Crimée et une partie de l’Ukraine actuelle et elle a participé au partage de la Pologne avec la Prusse et l’Autriche. Mais, comparaison n’est pas raison ! Les guerres du XVIIIe siècle, de succession ou de conquête, ne sont pas celles du XXe ou XXIe siècles. Les destructions massives de populations sont jugées inhumaines. Ainsi, le fameux massacre du Palatinat par Louis XIV en 1689 a été condamné par toutes les cours européennes.

Loin de regarder vers le passé, les monarques sont soucieux de projeter leur dynastie vers l’avenir. Leur but ultime est d’installer un équilibre entre les nations et de consolider la paix par des mariages. Catherine II de Russie appartient à cette société des princes, mais ça lui a été difficile de s’y tailler une place. Sa vie est un véritable roman entre Orient et Occident, plein de passion et de raison, de lucidité et d’illusions et de conquêtes et de défaites.

Catherine II a augmenté la Russie de plus de 500.000 km2

Catherine II de Russie est couronnée à Moscou le 5 septembre 1762 au cours de fêtes somptueuses. Sa couronne est ornée de 1.500 diamants et elle distribue des millions de roubles au peuple et à ses fidèles. Son grand rêve est oriental : reconquérir les territoires occupés par les Ottomans et se frayer un chemin jusqu’à Constantinople pour ressusciter l’empire byzantin. Un de ses petits-fils sera même baptisé Constantin.

Après deux guerres contre les Turcs où s’illustra le général Alexandre Souvarov, Catherine II de Russie annexe la Crimée et s’ouvre un débouché vers les mers chaudes. Grigori Potemkine, son grand amour à l'époque, a quasiment un statut de tsar. Titré prince de Tauride, il joue un rôle essentiel dans la fondation d’Odessa et de Sébastopol et dans la colonisation de ces nouveaux territoires, notamment par des Ukrainiens.

Au total, Catherine II a augmenté la Russie de plus de 500.000 km2, presque la surface de la France. Voltaire l’a surnommé "la Sémiramis du Nord". Vous vous souvenez peut-être de cette reine quasi légendaire qui a conquis le royaume assyrien de Babylone et créé ses jardins suspendus. Mais pour la postérité, ce n’est pas la conquérante qui est glorifiée – demandez aux Polonais et aux Ukrainiens ce qu’ils en pensent – mais l’impératrice des lettres, des sciences et des arts, qui a donné un nouveau visage à la barbare Russie.

C’est impossible de tout vous dire, mais il est incontestable qu’elle a laissé un empire beaucoup plus puissant, riche et évolué que celui des débuts de son règne. Elle a ouvert la Russie aux idées nouvelles et les réformistes et autres révolutionnaires du XIXe siècle s’en souviendront. Par contre, ils lui reprocheront d’avoir favorisé la carrière d’artistes et d’écrivains étrangers et d’avoir méprisé les talents russes.

