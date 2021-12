Noël : la recette des crêpes Suzette de Justine Piluso ("Top Chef")

En cette toute fin d'année 2021, RTL vous emmène chaque jour dans le restaurant d'un grand chef pour une recette de fêtes. Ce mercredi 22 décembre, Justine Piluso, ancienne candidate de Top Chef 2020, de la Maison Dalloyau, révèle sa recette des crêpes Suzette.

Vous commencez tout simplement par une pâte à crêpes, celle que vous avez l'habitude de faire habituellement à un détail près : au lieu de la parfumer avec de la vanille ou du rhum, vous mettez de la cannelle en poudre et des quatre épices. C'est là que la magie de Noël opère.

Pour la suite de la recette, Justine Piluso explique qu'il faut mettre un peu de sucre dans une poêle et dès que c'est un peu fondu, on ajoute une noix de beurre, "c'est-à-dire une demi-plaquette de beurre", ajoute-t-elle en riant. Déglacez avec du jus d'orange, laissez fondre puis ajoutez les crêpes. "Laissez-les s'imprégner de ce petit caramel orange, sucre et beurre", décrit la cheffe. Ajoutez du Grand Marnier puis la garniture : des petits quartiers d'orange. Le plus important, c'est de récupérer toute la sauce qui se trouve dans la poêle. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler.