Sciences : comment un retard en classe a bouleversé l'histoire des mathématiques

Cela se passe en 1939 à la prestigieuse université de Berkeley en Californie. Ce jour-là, George Dantzig, un étudiant, arrive en retard en cours de mathématiques. Il s’installe en essayant de se faire remarquer le moins possible.

Sur le tableau noir, il aperçoit deux problèmes de statistiques inscrits par son professeur. Il ne sait pas trop à quoi ils correspondent et, étant à la bourre, il n’ose pas demander. Il les note alors sans rien dire dans son cahier… Il se dit qu’il s’agit de devoirs à faire chez lui et à rendre au prochain cours.

Quelques jours plus tard, il rend sa copie au professeur, là en encore en retard. Il s’en excuse, mais concède que ses problèmes étaient plus difficiles que d’habitude. Le prof, occupé, ne relève et prend machinalement la copie de George Dantzig et la pose sur son bureau surchargé de documents en tout genre. Jusqu’ici rien d’exceptionnel.

Mais six semaines plus tard, cette histoire prend une tournure incroyable… Le professeur de mathématiques déboule un dimanche matin chez George Dantzig, tout excité. Il tend des feuilles à l’étudiant en lui demandant de les relire avant qu’il ne les publie. George Dantzig comprend alors : les deux problèmes qu’il avait pris pour des devoirs était en fait deux célèbres énigmes mathématiques, des problèmes de statistiques encore jamais élucidés à ce jour. Mais lui, sans le faire exprès, les avait résolu en deux coups de cuillère à pot.

Après cela, George Dantzig est devenu un des plus grands mathématiciens au monde, en 1975, le président des États-Unis, Gerald Ford, lui a remis en personne la médaille nationale des sciences. Et surtout cette histoire dingue a été immortalisée dans le film Will Hunting où Matt Damon, tout jeune acteur, y résolvait sans le savoir, des équations insolubles.

