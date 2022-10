Bob Marley : pour quelle raison amusante roulait-il en BMW ?

Le roi du reggae roulait en berline allemande. Ce qui peut sembler un peu en décalage avec son image de rasta man jamaïcain. Mais il y avait une raison bien précise à cela, de toute façon, la voiture a joué un rôle décisif dans sa vie.

En 1964, Bob Marley a 19 ans et il décroche son premier hit en Jamaïque avec la chanson Simmer Down. Il pense que ça y est, c’est parti, mais le succès est de courte durée. Il se retrouve vite en galère et il n'a pas le choix : il rejoint sa mère qui vit aux États-Unis dans l’État du Delaware. Il y trouve un petit boulot de soudeur dans l’usine automobile Chrysler. Malheureusement, il est moins doué que pour le reggae. Il est victime d’un accident du travail, un bout de métal manque de lui crever un œil…

Bob Marley décide alors de retenter sa chance dans la musique et cette fois, ça sera la bonne. Stir it Up, Get Up Stand Up, I Shot the Sheriff, il enchaîne les tubes et commence à très bien gagner sa vie. Cela lui permet de se faire des petits plaisirs comme une première BMW qu’il fait importer d’Angleterre. Puis une autre, une grande berline toujours de la même marque, modèle Bavaria avec l’air conditionné ce qui à l’époque était extrêmement rare. Mais pourquoi BMW et pas Mercedes ou même, ce qui est plus showbiz, Ferrari ?

Tout simplement parce le rasta man avait remarqué un truc : BMW, l'acronyme de Bayerische Motoren Werke, qui en allemand veut dire "fabrique de moteurs de Bavière", ce sont aussi les initiales de son groupe : Bob Marley and the Wailers.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

