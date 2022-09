"Blonde" : pourquoi Freud a beaucoup compté dans la vie de Marilyn Monroe

Blonde, le film événement sur Marilyn Monroe avec Ana de Armas, est sorti sur Netflix. Alors que ça fait 60 ans qu'elle nous a quitté, on vous explique pourquoi Freud a beaucoup compté dans la vie de Marylin. Car si les hommes préfèrent les blondes, la blonde, elle, préférait les psys.

Il faut dire qu'avec son enfance difficile, elle est passée par 11 familles d’accueil différentes, elle avait de quoi faire. À 21 ans d’ailleurs, elle lit L'Interprétation des rêves de Freud. Elle n’était pas la bimbo qu’elle avait inventé. Elle avait même un QI de 168, supérieur à celui d’Albert Einstein, dont elle gardait sur elle une photo dédicacée.

Et qu'est-ce qui l’avait interpellée chez Freud ? Le passage sur le rêve d’embarras dû à la nudité. Qui conclut au caractère exhibitionniste de la personne. Or c’était le cas de Marilyn qui adorait se déshabiller en public. Une des conséquences de ses traumatismes de jeunesse. Comme un bégaiement qu’elle avait réussi à gommer mais qui revenait quand elle stressait.

En analyse avec Freud

C’est pour ça qu’elle a commencé une analyse. D’abord avec une psy américaine, 47 séances en 3 mois quand même. Puis avec Freud ! Anna Freud, la fille de Sigmund, à qui elle rend visite à Londres en 1956 alors qu’elle tourne Le Prince et la danseuse. Mademoiselle Freud qui tire la conclusion suivante de son travail avec Marilyn : "instabilité émotionnelle, ne supporte pas la solitude, tendance aux dépressions en cas de rejet, paranoïaque avec poussées de schizophrénie".

Une semaine a suffi, pas besoin de 7 ans de réflexion… Elle l’a revue par la suite la fille de Freud ? Non mais en revanche, elle lui a fait un gros chèque. Mieux, elle a mis sa fondation sur son testament, lui léguant 25% de sa fortune et de ses futurs droits d’auteur. Et comme le business Marilyn rapporte encore environ 10 millions d’euros par an grâce à la centaine de marques qui utilise son image, à la Fondation Freud là on n’est pas en dépression.

Mais il y a encore un autre lien entre Marilyn et Freud… Elle a failli jouer dans son biopic. Le scénario avait été confié à Jean-Paul Sartre qui voulait absolument Marilyn qu’il considérait comme la plus grande actrice vivante. Ce film Freud, passions secrètes a fini par se faire sans Sartre qui s’est fâché avec son réalisateur John Huston. Et sans Marilyn. Vous savez pourquoi ? Parce que la fille de Freud lui a déconseillé de jouer dedans ! Assez freudien tout ça non ?

