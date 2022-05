Winnie l’Ourson sera prochainement le personnage d’un film d'horreur

Si vous êtes fan de l’univers Disney, vous connaissez forcément Winnie l’Ourson et ses acolytes Bourriquet, Tigrou ou Porcinet ! La première fois qu’ils sont apparus, c’était en 1926, sous la plume d'Alan Alexander Milne, inspiré par son fils Christopher, qu'il voyait jouer avec ses peluches. Une histoire bien mignonne, adaptée en films et en série par Disney, qui a enjolivé et rendu encore plus attachants ces petits personnages que les enfants aiment encore voir évoluer dans la "Forêt des Rêves Bleus" !

Winnie l’Ourson et ses amis vont bientôt hanter nos nuits avec une adaptation horrifique nommée Winnie the Pooh : Blood and Honey (Winnie l’Ourson : Sang et Miel), réalisée par Rhys Franke-Waterfield. Pour le moment, aucune information, mis à part le casting, n’a été partagée quant à l’histoire du film. On ne connaît pas non plus sa date de sortie. Cependant, des images ont déjà été partagées sur internet pour attiser la curiosité, et on peut dire qu'elles font peur ! Un projet qui satisfera sans nul doute les fans de nanars d’horreur. On y voit Winnie, qui traque un groupe de gens dans une maison, en compagnie de Porcinet.

Une œuvre tombée dans le domaine public

La question que beaucoup se posent naturellement est comment une telle chose est possible, légalement ? En fait, jusqu’à maintenant, Disney était la seule entreprise possédant les droits exclusifs d’utilisation de ce personnage. Mais le 1er janvier dernier, l’œuvre originelle, le livre d'A.A. Milne, a basculé dans le domaine public. Désormais, quiconque peut travailler sur l’univers de l’ourson et l’inclure dans n’importe quelle création.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que quelqu’un saisisse cette opportunité et produise une œuvre dérivée de l’originale. C’est le studio londonien Jagged Edge Productions qui se lance dans cette folle aventure. Celui-ci s’est déjà fait la main sur l’adaptation en film d’horreur de contes pour enfants et va continuer sur sa lancée avec ce nouveau projet qui risque de fortement briser nos souvenirs d'enfance !

