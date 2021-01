publié le 25/01/2021 à 12:52

Certains classiques de notre enfance comportent-ils des scènes racistes et choquantes pour les enfants ? C’est ce qu’estime la plateforme Disney +, qui a choisi de supprimer certains dessins animés cultes de son catalogue pour enfants. Ces dessins animés sont jugés offensants, racistes et stéréotypés.

Parmi ces films "blacklistés", on compte les Aristochats, où un chat siamois est représenté avec les yeux bridés, Dumbo et ses corbeaux caricaturant des Afro-Américains chantant le blues, mais aussi Peter Pan dans lequel on découvre "Peaux-Rouges" très stéréotypés. Tous ont en communs d'être de "vieux Disney". Mais attention, il n’y a pas que les très anciens contenus qui sont visés, puisque Aladdin, sorti en 1993, est également introuvable sur la plateforme pour enfants.

Les dirigeants de Disney + estiment que ces représentations à caractère raciste peuvent offenser car elles comportent "des descriptions négatives et des mauvais traitements de certains peuples ou cultures".

Certains fils n'apparaissent plus dans les profils enfants Crédit : AFP

Une prise de position peu comprise par les internautes

Mais Disney + fait-il de la censure ? Sur les réseaux sociaux, certains se sont dressés contre cette décision, allant même jusqu’à crier à la censure. Les films Disney font partie de notre patrimoine culturel, mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’œuvres appartenant à une société privée, qui peut en disposer comme elle l’entend.

Certains films Disney ont totalement disparu du paysage avec les années. La firme de Mickey n’a par exemple jamais assumé le long-métrage La Mélodie du Sud, déjà jugé raciste à sa sortie en 1946.

Ce n’est pas le cas pour Les Aristochats, Le Livre de la jungle, Peter Pan, La Belle et le Clochard et Dumbo. Ils sont toujours disponibles et Disney n’a pour le moment aucune intention de les retirer de sa plate-forme. Il n'est juste plus possible pour un enfant de tomber dessus et de les regarder sans un adulte lui expliquant certains passages.