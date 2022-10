Bandes d’animaux : ne vous trompez pas de mots !

Je viens d’apprendre tout un tas de mots que je ne connaissais pas. Ou plus exactement, pour la plupart, je les connaissais, mais avec d’autres significations. Alors, évidemment, je m’empresse de partager ces merveilles avec les amis des mots. Vous avez sans doute remarqué que les groupes d’animaux portent des noms bien spécifiques : on ne parle pas d’un banc d’écureuils, ni d’un troupeau de saumons, ni d’une meute de moineaux. On parle d’un banc de poissons (attention, avec un c final, le banc de poissons), d’un vol d’oiseaux, d’une meute de chiens, d’un nuage de criquets, etc. Mais j’ai découvert quantité d’autres appellations dans un petit livre de Gariff et Judith Pincemin intitulé Bandes d’animaux !

Tenez, savez-vous ce qu’est un ballonnement ?... Non, pas ça ! L’autre sens d’un ballonnement ! Un ballonnement, c’est (aussi) un rassemblement… d’hippopotames ! Il faut dire que c’est assez ballonné, comme bête. Pour un groupe de rhinocéros, on parle d’un fracas, tandis qu’un ensemble de phoques est une échouerie (on voit bien les phoques échoués sur le rivage).

De la méchanceté à la gentillesse

Et vous connaissez l’expression "c’est du menu fretin" ? Ce sont des choses ou des gens sans grande importance… Eh bien un fretin, c’est une multitude de petits poissons. Plus impressionnant : on parlera d’un frisson de requins (brrr !), mais le plus joli de ces mots, je crois, c’est celui qui désigne une communauté de flamants roses (avec un T, le flamant, sinon c’est un Belge) : c’est une flamboyance ! Et en effet, une réunion de flamants roses, c’est d’une flamboyante beauté.

Ah mais tenez, je pense que mon préféré, c’est celui qui désigne un vol d’étourneaux : on appelle cela un murmure ! Merveilleux. Vous apprendrez encore en parcourant ce livre illustré de belles photos animalières que des corbeaux rassemblés à terre forment une méchanceté, tandis que dans les airs, ils volent en gentillesse.

Il y a encore plein de merveilles dans ce livre. Mais le plus beau, c’est qu’il est publié par les éditions Lire c’est partir… La bonne nouvelle, c’est que tous les livres des éditions Lire c’est partir sont vendus 80 centimes d’euro. C’est une maison qui a été créée voici une vingtaine d’années sous la forme d’une association à but non lucratif, pour favoriser l’accès au livre. Trente à quarante titres sont édités chaque année, avec de gros tirages afin de faire baisser le coût par exemplaire. Les livres ne sont jamais pilonnés, mais stockés, des années s’il le faut, et vendus jusqu’au dernier. C’est ce qui permet à cette maison d’afficher ces prix qui effectivement mettent le livre à portée de tous. Leur site, lirecestpartir.fr, mérite une visite !





