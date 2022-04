Orthographe : faut-il écrire "Je prends la pose" ou "Je prends la pause" ?

Celui qui m’a donné l’idée du sujet de ce matin, c’est Thierry, de Voillecomte, en Haute-Marne, qui est tout turlupiné par le mystère que voici : "Poser, c’est mettre un objet en place, m’écrit-il. On pose un objet sur une étagère. Le repos, c’est le fait de se reposer, de ne pas travailler, de dormir peut-être, de faire une pause pour recouvrer ses forces.

Donc se reposer, c’est faire une pause. Alors pourquoi le repos ne s’écrit-il pas repaus ? Pourquoi écrit-on il se repose et non il se repause ?" Intéressante question : c’est vrai qu’il y a pose et pause. D’ailleurs, je corrige souvent pause là où il faudrait pose, et l’inverse. Comme quoi il y a bien ici un lièvre orthographique, merci Thierry de l’avoir soulevé !

On pourrait rêver que la langue française soit simple et logique, et que ce qui s’écrit AU se prononce toujours "ô" tandis que ce qui s’écrit avec la lettre O se prononce "o". Mais non. Et en particulier, pour "pose/pause", en gros, au nord de la France on prononce "pôz" et au sud "poze" dans les deux cas.

On aurait pu s'éviter cette difficulté...

Alors, comment faire la différence ? La pose du plancher ou de la moquette, c’est avec un O ; si Thierry me pose une question, c’est également avec un O, et s’il est en train de poser pour le photographe, "il prend la pose" également. En revanche, si "Thierry prend sa pause", c’est avec AU : la pause café, la pause repas, la pause pipi, la pause clope, toutes ces pauses s’écrivent PAU.

Or, c’est vrai, peut-être qu’on aurait pu s’économiser cette difficulté orthographique, car les deux mots ont probablement la même origine latine : le verbe pausare, "cesser, s’arrêter " qui s’écrit PAU. Donc les deux "pose/pause" auraient pu s’écrire de la même façon.

La pause cette fois, celle qui est l’arrêt momentané de quelque chose, arrive en français au XIVe siècle, avec le sens de la pause musicale, avant de prendre sa signification plus large d’aujourd’hui. À noter que le verbe pauser n’existe pas, sauf justement avec le sens précis originel : le silence musical.

Le conseil pour ne plus se tromper

Quant à la pose, elle dérive du verbe poser, arrivé en français au Xe siècle sous la forme pausar, et avec ce sens ancien de "cesser, s’arrêter". Au XIIe siècle, le verbe a commencé à prendre son sens actuel de "placer, mettre", et aussi son orthographe actuelle en O – sans doute, estiment les étymologistes, par confusion avec un autre verbe latin, ponere, qui lui a bien le sens de "poser". D’ailleurs en espagnol, "poser, mettre", c’est poner.

Quel micmac, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, nous voilà avec ces deux mots qui se ressemblent et qui nous piègent. La bonne nouvelle, c’est que j’ai un truc, pour ne plus les confondre, et qu’il est simplissime : quand la "pause/pose" est un "arrêt" elle s’écrit avec un A comme Arrêt. Dans tous les autres cas, c’est la pose avec un O. Youpi !