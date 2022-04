Étymologie : d'où viennent la presbytie et le presbytère ?

Aujourd’hui, nous allons explorer l’histoire de la langue française, et surtout je vais me faire une joie de répondre à deux amis des mots qui ne manquent pas d’humour.

Bruno, pour commencer, qui m’écrit sur Facebook que “parmi les mots ayant comme préfixe auto, il s’est toujours interrogé sur autopsie : ça doit pourtant être difficile à faire tout seul”, s’amuse-t-il. Vous savez, il faut se méfier de l’étymologie… souvent, elle nous aide à deviner le sens d’un mot – mais parfois ce que nous croyons savoir peut nous induire en erreur. Pour revenir à ce qui étonne Bruno, c’est vrai, le préfixe auto vient du grec autos qui signifie “le même”, “lui-même” ou “de lui-même”. On le trouve dans de nombreux mots inventés à l’époque contemporaine, comme automobile, par exemple, “qui se meut de lui-même”, ou s’autodétruire, “se détruire soi-même”.



Mais que signifie la deuxième partie, “psie”, du mot autopsie ? Son origine est opsia, “la vue” en grec ancien, que l’on retrouve aujourd’hui dans l’optique et l’opticien. Donc autopsie, littéralement, c’est simplement “l’action de voir par soi-même”. Et d’ailleurs, le mot autopsia existait en grec ancien, avec précisément ce sens-là.

Mais alors quel rapport avec l’examen d’un cadavre ? On trouve les premières traces du mot autopsie en français en 1573. Il avait alors ce sens général d’“examiner quelque chose”. Quand ce quelque chose était un cadavre, on parlait plus précisément d’autopsie cadavérique. Mais voilà, comme il s’agissait d’une pratique condamnée, ou même interdite, on jugeait souvent prudent de s’abstenir de prononcer l’adjectif (cadavérique). Et finalement autopsie tout court en est venu à s’employer uniquement (ou presque) dans son sens actuel, en médecine légale.

Presbyte et presbytère

J’ai également adoré la question que j’ai reçue de Jean : il s’interroge sur presbyte et presbytère, deux mots qui, m’écrit-il, “semblent avoir la même étymologie sans avoir de réels rapports entre eux, si ce n'est la vieillesse des yeux atteints de cette fatigue oculaire et l’âge avancé des curés”. Eh bien, mon cher Jean, vous n’êtes pas loin du compte ! C’est vrai que l’orthographe bizarroïde que partagent presbyte et presbytère trahit leur origine commune. D’ailleurs, pour commencer, figurez-vous que les deux mots sont entrés en français avec un i à la place du Y.

C’était quand même plus simple ! On a d’abord parlé de presbiterie, au XIIe siècle, puis on est passé à presbitaire avec un i au XVe, et enfin avec un Y au XVIe. Le presbyte, lui n’apparaît qu’au XVIIe. En grec ancien, presbus désigne tout simplement un “vieillard”, mais aussi, selon le Dictionnaire historique de la langue française, un “personnage vénérable, important”… c’est ainsi d’ailleurs qu’il a également donné le mot prêtre.

Le presbuterion grec, d’où dérive notre presbytère, actuellement lieu de résidence du prêtre, désignait à l’origine le “conseil des anciens”, des sages quoi. Un truc à vous réconcilier avec vos lunettes. Vous êtes presbyte, amis des mots ? Moi oui. Eh bien, je crois que ça fait de nous des personnages vénérables. Merci l’étymologie !