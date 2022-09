Aaron Ramsey : quelle est l'étrange "malédiction" du joueur de Nice ?

On parle ici de l’international gallois Aaron Ramsey qui a joué à Arsenal, à la Juventus et qui désormais évolue à Nice. Il se trouve que ce milieu de terrain a une particularité qui n’a rien à voir avec lui mais plus avec les conséquences de ce qu’il fait. En clair, et c’est devenu un running morbide sur les réseaux sociaux, dès qu’il marque un but, le lendemain ou dans les 2 jours qui suivent, une personnalité meurt dans le monde.

En 2011, Aaron Ramsey vient de débuter sa carrière à Arsenal. Cette année-là, il marque 4 buts. Après le 1er but, rien de spécial. Mais en revanche à partir de là, ça se gâte. Il marque son deuxième but le 1er mai. Le lendemain, c'est la mort de Ben Laden. Le troisième, il le marque le 5 octobre. Le lendemain, décède Steve Jobs. Le 4e but est marqué le 19 octobre. Le lendemain c’est Kadhafi qui disparaît…

La saison suivante, il marque pour la 1ère fois le 11 février et le lendemain, Whitney Houston se suicide ! Et depuis, invariablement, un but d’Aaron Ramsey rime avec "avis de décès". Il en a marqué quand même une centaine, "enterrant", si je puis dire, Jacques Chirac, David Bowie, Roger Moore, Alan Rickman, le professeur Rogue de Harry Potter, Paul Walker de Fast and Furious ou Luke Perry de la série télé des années 90 Beverly Hills.

Et ça ne s’est pas arrêté quand il a débarqué sur la Côte d’Azur. Son tout premier but avec Nice est arrivé le 7 août 2022. Le lendemain, on apprenait la disparition de la star de Grease, Olivia Newton-John. C’est tout le paradoxe : les supporters niçois espèrent qu’il va marquer un maximum de buts. Les fans des stars du monde entier, eux, prient pour qu’il en marque le moins possible.

