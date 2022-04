"Les Animaux Fantastiques 3" : les confidences de Jude Law et Eddie Redmayne

C'est un des événements les plus attendus de ce printemps dans nos salles : la sortie des Secrets de Dumbledore, troisième volet des Animaux fantastiques, une autre page de la saga Harry Potter... À l'origine, Les Animaux Fantastiques n'est qu'un manuel du jeune sorcier Harry Potter, un petit répertoire recensant les créatures animales extraordinaires tout juste évoquées dans les livres de J.K. Rwoling. Sentant le filon se tarir à l'issue du 8e film en 2011 et après 8 milliards de dollars de recettes, l'autrice et Warner ont eu l'idée de prolonger l'aventure en développant cette histoire qui se déroule environ 70 ans avant celle de Harry, Hermione, Ron et les autres.

Nous y suivons Norbert Dragonneau, ancien élève de Poudlard et de Dumbledore, parcourant le monde à la recherche d'animaux fantastiques et qui va croiser la route d'un épouvantable méchant sorcier, Grindelwald, sorte de père spirituel de Voldemort... Les deux premiers films nous avaient entrainés à New York et Paris. pour le troisième film direction principalement l'Allemagne et le Bouthan, là où le monde des sorciers doit procéder à l'élection de son nouveau chef... Souci : le terrible Grindelwald a truqué l'élection pour prendre le pouvoir...

Norbert et ses amis vont essayer de l'en empêcher, sur fond de Deuxième Guerre mondiale imminente et on va en savoir plus sur le lien intime qui lie Dumbledore et Grindelwald, lien amoureux qui les empêche de s'affronter directement... Spectaculaire et profond à la fois, le film tient toutes les promesses de la saga : on y découvre Mads Mikkelsen dans le rôle du méchant (il a remplacé Johnny Depp suite au divorce houleux de la star et ses accusations de violences conjugales) mais aussi Eddie Redmayne dans le rôle de Norbert Dragonneau (qui pourrait arrêter d'en faire des tonnes et de minauder) et Jude Law, formidable dans la peau de Dumbledore...

Prochaine étape : le Japon ?

La production du film a été grandement compliquée et même reportée à cause du Covid. Ce qui est troublant, c'est que les thèmes que le film développe - l'espoir malgré les temps violents, les guerres, la montée des extrêmes ou la désinformation - tout cela sonne incroyablement actuel en cette terrible année 2022. "Il y a toujours une place pour l'espoir et la lumière, une place pour l'art comme moyen d'évasion et d'inspiration, comme chemin, confie Jude Law au micro de RTL. J'espère que les gens trouveront un peu de ça dans le film. C'est du divertissement mais c'est plus profond. Ça veut dire quelque chose et ça aussi j'espère que les gens le verront.

Deux générations, deux parcours d'acteurs britanniques réunis dans une superproduction qui va s'étaler sur 5 films et près de 10 ans au total : ça change les choses dans une carrière... Eddie Redmayne s'amuse du fait de devoir trouver du réel dans un univers qui fait appel au fantastique, donc à l'abstrait. "Jouer un sorcier, peu importe vos recherches sur le sujet, ça vous oblige à laisser une grande place à l'imagination, note Eddie Redmayne. Ce qui attire les gens vers l'univers magique d'Harry Potter c'est que ces personnages sont confrontés à des émotions humaines".

Jude Law, Eddie Redmayne mais aussi Mads Mikkelsen et toute une série de bestioles ou créatures insensées dans Les animaux fantastiques : les secrets de Dumbledore", à découvrir à partir du 13 avril 2022 au cinéma. L'écriture du quatrième volet n'a pas commencé : elle pourrait emmener les héros de la saga au Japon...