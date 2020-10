publié le 12/10/2020 à 23:11

Dimanche 11 octobre, l’acteur Luke Perry aurait eu 54 ans. Pour lui rendre hommage, le casting de la célèbre série Berverly Hills 90210 a publié plusieurs photos à l'occasion de l'anniversaire de la star décédée en mars 2019 des suites d’un AVC.

"Tous frères d'une différente mère", a écrit sur Instagram l’acteur Ian Ziering, alias Steve dans la série, en légende d’une photo où on le voit à l’époque avec Luke Perry (Dylan McKay), Jason Priestley (Brandon) et Brian Austin Green (David). "Joyeux anniversaire LP, repose en paix", a-t-il ajouté. Brian Austin Green en a fait de même en publiant une photo avec en légende "Joyeux anniversaire mon frère. Je t'aime".

Tori Spelling, l'interprète de Donna, a également tenu à rendre hommage à son ancien collègue avec un selfie en compagnie de Beau, son plus jeune fils : "Je ne peux pas ne pas mentionner qu'aujourd'hui est l'anniversaire de Luke. Je pense à lui et il me manque. Mais ça, c'est tous les jours. Je suis si reconnaissante qu'il ait pu rencontrer mon petit dernier, Beau, et lui faire un câlin lorsqu'il était bébé."

Une suite déprogrammée

L’actrice Jennie Garth, qui interprétait Kelly, a elle aussi publié une photo avec l’acteur sur Instagram, explique LCI. "À jamais dans mon coeur", peut-on voir en légende. Shannen Doherty a rendu hommage à Luke Perry en postant une photo de l'acteur dans sa story Instagram.

Luke Perry interprétait le personnage de Dylan McKay et s'était fait découvrir dans la série culte diffusée dès octobre 1990. Il a été emporté par un AVC alors que la suite, intitulée BH90210, était en préparation, rapporte BFM TV. Le deuxième volet de la série, diffusé pendant l’été 2019, n’ayant pas convaincu, la saison 2 avait été déprogrammée par la chaîne américaine Fox.