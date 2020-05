publié le 30/04/2020 à 21:03

Netflix continue de réjouir les Français et les Françaises confinés avec un catalogue pour toutes les générations.

Parmi les films à ne pas manquer : ceux de Charlie Chaplin, David Lynch, Xaxier Dolan et David Lynch, disponibles sur la plate-forme de streaming grâce à un partenariat avec MK2. Des films pour s'évader, chanter, rire et pleurer, mais aussi pour compléter sa culture des grands classiques du 7e art.

Côté séries, les amateurs et les amatrices de Dead To Me seront ravis de retrouver les deux héroïnes Jen et Judy dans une nouvelle aventure aussi sanglante que touchante. Si vous avez aimé La La Land de Damien Chazelle, partez à la découverte de The Eddy sa série qui se déroule à Paris avec Leïla Bekhti et Tahar Rahim, entre autres.

Films, séries, documentaires... Voici de quoi préparer votre planning de films et séries à regarder pour la suite du confinement et le début du déconfinement à partir du 11 mai.

Les séries

> HOLLYWOOD ' Bande-annonce officielle VF ' Netflix France Date : 30/04/2020

Hollywood (saison 1), 1er

Ryan Murhphy, le génial réalisateur de Glee, American Horror Story ou encore Pose arrive sur Netflix en fanfare. Avec Hollywood, il va embarquer les spectateurs et les spectatrices dans la ville du glamour et des paillettes, pendant l'Âge d'or du cinéma hollywoodien, après la Seconde Guerre mondiale.

Dead to Me (saison 2), 8 mai

L'amitié complètement improbable et touchante entre Jen et Judith se poursuit. Les deux femmes réunies par un lourd secret vont devoir tout faire pour éviter d'éveiller les soupçons des enfants de Jen, du futur ex-petit ami de Judith, à grands renforts de verres de Chardonay et de cynisme cinglant.

The Eddy (saison 1), 8 mai

Pour The Eddy, le réalisateur oscarisé Damien Chazelle réunit le couple Tahar Rahim (Le Prophète) et Leïla Bekhti (Tout ce qui brille) à l'écran. Ils sont accompagnés entre autres par André Holland (Moonlight), Joanna Kulig (Cold War) et Amandla Stenberg (The Hate U Give), dans cette histoire qui se déroule à Paris.

White Lines (saison 1), 15 mai

Álex Pina, le créateur de La Casa de Papel renouvelle son style avec cette série entre le drame et le thriller. Le corps d'un DJ mondialement connu de Manchester est retrouvé à Ibiza 20 ans après sa disparition. Sa soeur veut comprendre ce qui s'est passé, mais elle ne réalise pas qu'elle découvrir un milieu de la "dance", sombre comme son âme.

Space Force (saison 1), 29 mai

Steve Carell (The Office, Crazy Stupid Love) est l'un des héros de cette série comique qui raconte les débuts d'une nouvelle branche de l'armée américaine, consacrée à la défense des satellites et exécuter des missions spatiales "plus ou moins", selon le synopsis officiel. Rires garantis !

Les films

> All Day and A Night ' Bande-annonce officielle VOSTFR ' Netflix France Date : 30/04/2020

Les films de Charlie Chaplin : Le Dictateur, Les Temps Modernes et La ruée vers l'or à partir du 1er mai.



All Day And A Night (1er mai) : Ashton Sanders le brillant héros de Moonlight et Jeffrey Wright de la série Westworld se donnent la réplique dans cette production Netflix où la violence est la reine.



Get Out (5 mai) : (Re)découvrez ce grand film de Jordan Peele qui a terrorisé et électrisé les spectateurs et les spectatrices du monde entier. Alors qu'il pense passer un week-end sympathique avec sa belle-famille, Chris (Daniel Kaluuya) se rend compte du cauchemar dont il est prisonnier.



Les films de David Lynch : Dune à partir du 1er mai. Eraserhead, Twin Peaks : Firewalks with me et Lost Highway, dès le 8 mai.



Les films de Xavier Dolan : Les Amours Imaginaires, Laurence Anyways et Tom à la ferme à partir du 8 mai.



Les films de Jacques Demy : 9 films dont Les demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, Les parapluies de Cherbourg à partir du 15 mai.



The Lovebirds (22 mai) : Une comédie romantique décalée avec Issa Rae, Kumail Nanjiani qui incarnent un couple au bord de la rupture. Mais lorsqu'ils sont mêlés à un meurtre, les deux tourtereaux n'ont pas le choix, ils doivent tout faire pour prouver leur innocence et trouver le coupable.