publié le 27/02/2017 à 11:17

Sans surprise ou presque, La La Land est le grand vainqueur de la 89ème cérémonie des Oscars. Le film de Damien Chazelle repart avec 6 trophées sur 14 nominations : Meilleurs décors, Meilleure photographie et bien entendu Meilleure musique et Meilleure chanson. Le chanteur John Legend, qui joue dans la comédie musicale, est venu interpréter sur scène le titre City Of Stars, titre récompensé cette nuit. Le long-métrage a remporté deux autres trophées et pas des moindres : tout d'abord celui du Meilleur réalisateur pour Damien Chazelle. À 32 ans, l'Americano-français devient le plus jeune cinéaste de l'histoire des Oscars à se voir attribuer la statuette dorée.



Dans la catégorie Meilleure actrice, on espérait voir la victoire d'Isabelle Huppert mais c'est finalement Emma Stone, star de La La Land avec Ryan Gosling, qui l'emporte logiquement. La jeune comédienne de 28 ans coiffe sur le poteau Natalie Portman, Meryl Streep et Ruth Negga. Regrets donc pour Isabelle Huppert, éclatante au premier rang de la salle, dans une sublime robe blanche. Elle a eu droit à une petite blague du présentateur de la cérémonie Jimmy Kimmel.

Isabelle Huppert avait tout raflé jusqu'ici. La Française était arrivée Los Angeles auréolée du César de la Meilleure actrice vendredi 24 février et du Satellite Award samedi après son Golden Globe janvier dernier et une flopée d'autres prix reçus aux États-Unis depuis automne pour Elle, de Paul Verhoeven.

La consécration pour "Moonlight" et "Manchester by the Sea"

Les autres vainqueurs de la soirée sont Moonlight, formidable film de Barry Jenkins qui raconte l'enfance, l'adolescence puis la vie d'un jeune adulte noir des ghettos de Miami, qui va découvrir et devoir assumer ou pas son homosexualité. Trois oscars dont celui du Meilleur film mais aussi du Meilleur second rôle masculin et du Meilleur scénario adapté.



Et puis, Manchester by the Sea qui vaut à Casey Affleck l'oscar du Meilleur acteur, bien mérité. Notez que quelques frenchies avaient une chance dans la catégorie film animation avec deux productions tricolores : La tortue rouge et Ma vie de courgette. C'est finalement Zootopie des studios Disney qui l'a emporté. Enfin, Tu ne tueras point, film RTL de Mel Gibson reçoit deux oscars.