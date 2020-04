publié le 14/04/2020 à 21:21

The Eddy arrive sur Netflix le 8 mai 2020. La première série de Damien Chazelle, multi-récompensé pour le film La La Land avec Emma Stone et Ryan Gosling, est l'un des programmes très attendu sur la plate-forme.

Pour The Eddy, le réalisateur oscarisé réunit le couple Tahar Rahim (Le Prophète) et Leïla Bekhti (Tout ce qui brille) à l'écran. Ils sont accompagnés entre autres par André Holland (Moonlight), Joanna Kulig (Cold War) et Amandla Stenberg (The Hate U Give), dans cette histoire qui se déroule à Paris.

Un gérant de club de jazz, Elliot, joué par André Holland, se retrouve endetté jusqu'au cou sans solutions pour sortir de la crise. Sa fille, incarnée par Amandla Stenberg veut à tout prix quitter Paris pour New York. Son trompettiste et associé Farid (Tahar Rahim) est englué dans une sale affaire, poursuivi par un Alexi Manenti des Misérables très en forme pour taper sur ce qui se bouge. Dans les rues de Paris, les concerts de jazz et les déambulations de la population qui rappellent la vie avant le confinement, The Eddy appelle à un beau voyage musical.