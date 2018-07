"Bohemian Rhapsody" : une deuxième bande-annonce époustouflante

publié le 18/07/2018 à 18:58

Show Must Go On ! Attendu depuis près de 7 ans par toute une pléthore de fan, le film Bohemian Rhapsody, qui met en scène l'acteur Rami Malek (vu dans la série Mr. Robot) dans la peau du plus célèbre des rockeurs, Freddie Mercury, se dévoile au travers d'une nouvelle bande-annonce. On découvre dans ces nouveaux extraits les débuts du chanteur avec son groupe iconique Queen.



En visionnant les images, on comprend que le long-métrage se focalisera essentiellement sur Freddie Mercury. Le film raconte l'intimité de l'artiste, ses difficultés, et sa maladie. Tous les grands titres du groupe britannique sont présents dans ces extraits : We Will Rock You, We Are The Champions, ou bien encore Bohemian Rhapsody, qui a donné son nom au film.

À noter que le film a connu de nombreux déboires puisque, le réalisateur en charge du film, Bryan Singer (X-Men Apocalypse), a quitté son poste en décembre après trois mois de tournage pour absences injustifiées, rapporte The Hollywood Reporter. C'est Dexter Fletcher (Eddie the Eagle) qui a repris, en janvier 2018, au pied levé le projet afin de s'occuper des derniers ajustements.

Bohemian Rhapsody est attendu dans les salles française le 31 octobre 2018.