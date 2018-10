La billetterie pour les concerts en France de Elton John est ouverte

publié le 17/10/2018 à 11:10

Les places sont disponibles. Dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieu, la superstar britannique, Elton John, s'installera en France afin de donner quatre concerts événements et la billetterie a ouvert ce mercredi 17 octobre à 10 heures. Le chanteur de 71 ans jouera au stade Pierre-Mauroy de Lille le 18 juin 2019, à l'AccorHotels Arena de Paris le 20 juin 2019, à l'Arkéa Arena de Bordeaux le 22 juin 2019 et aux Arènes de Nîmes le 23 juin 2019.



Cette tournée mondiale, baptisée Farewell Yellow Brick Road, avait été annoncée en début d'année 2018. L'interprète de I'm Still Standing a prévu plus de 300 dates en trois ans à travers le monde. La scénographie est inspirée du Magicien d'Oz, livre de Frank Baum dans lequel figure la fameuse route de brique jaune qui a inspiré son album de 1973.

Elle couvre cinquante ans d'une carrière fourmillant de tubes tels Benny and the Jets, Crocodile Rock ou Candle in the Wind. RTL consacre une journée spéciale à Sir Elton John avec des places à gagner tout au long de la journée. Les gagnants pourront choisir le concert le plus proche de chez eux.