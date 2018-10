publié le 06/10/2018 à 14:17

Invité sur RTL samedi 6 octobre, Philippe Manoeuvre revient sur la radio qui l'a vu débuté pour présenter son livre Rock "Ma vie est un roman". Pour rendre hommage à la soprano espagnole Montserrat Caballé, décédée ce samedi 6 octobre, il raconte les épisodes de mariage entre le rock et l'opéra. Notamment celui des JO de Barcelone entre Freddy Mercury et Montserrat Caballé, qu'il qualifie de "magnifique".



"Le rock et l'opéra s'adorent. Tommy et Quadrophenia des Who, Pretty things... Le rock a fait de beaux opéras ! Les rockers sont attirés par la magie, les puissances vocales de l'opéra", explique Philippe Manoeuvre.

Queen et Montserrat ont engendré d'autres duos opéra-rock. Notamment entre la soprano espagnole et le chanteur d'Iron Maiden Bruce Dickinson, sur Bohemian Rhapsody de Queen. Et plus tard encore, l'association du ténor Luciano Pavarotti avec Bono.

"Montserrat, vue de l'extérieur, c'est la Castafiore, et voir un duo avec Johnny le rocker c'est presque comique. Mais Bruce Dickinson, qui était lui-même chanteur d'opéra avant de venir au métal... lui et Montserrat Caballé étaient fait pour s'entendre", savoure Philippe Manoeuvre.

> Freddie Mercury & Montserrat Caballé - Barcelona